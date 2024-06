LIVE Italia-Turchia, amichevole calcio in DIRETTA: ultimo test per Spalletti prima delle convocazioni definitive

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Turchia, amichevole calcio 2024 in DIRETTA, gli azzurri cercano conferme.

Ecco il momento. L’avvicinamento agli Europei è ufficialmente iniziato. L’Italia, guidata da Luciano Spalletti, affronta la Turchia del nostro connazionale Vincenzo Montella nella prima delle due amichevoli previste prima dell’inizio della competizione. Si prevede una sfida impegnativa, non solo per la presenza del noto Hakan Calhanoglu nella rosa turca, ma anche per l’influenza dell’ex allenatore di Milan e Fiorentina, che ha ottenuto la qualificazione agli Europei anche grazie a una storica vittoria sul campo della Croazia.

Dopo la Turchia, l’Italia sfiderà la Bosnia nella seconda e ultima amichevole di preparazione. Successivamente, esordirà agli Europei sabato 15 giugno contro l’Albania. Spalletti dovrebbe schierare la formazione tipo che giocherà agli Europei: Retegui favorito su Scamacca in attacco, considerando il recente impegno dell’atalantino che ha giocato oltre mezz’ora contro la Fiorentina. Buongiorno è pronto a sostituire Acerbi in difesa, mentre Darmian e Di Lorenzo saranno presenti sulle fasce. Chiesa resta un punto fermo. Dall’altra parte, molti giocatori hanno militato o militano in Serie A: da Celik a Yildiz, passando naturalmente per Calhanoglu e Demiral.

Probabili formazioni

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. Ct. Spalletti

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Arda Guler. Ct. Montella

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, Amichevole calcio 2024 in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!