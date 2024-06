Sonego-Zverev oggi in tv, orario ATP Stoccarda 2024: programma e streaming

Lorenzo Sonego è agli ottavi di finale di Halle. Un debutto sudato ma soddisfacente contro il serbo Miomir Kecmanovic, sconfitto con due tiebreak, debuttando così al meglio nella stagione sull’erba. Adesso subito un test probante contro il tedesco Alexander Zverev, seconda testa di serie del tabellone di casa.

Il numero 4 al mondo non ha incantato nel suo match di debutto dopo la finale del Roland Garros. Forse un po’ di ruggine addosso, ma ci sono voluti tre set per superare il connazionale Oscar Otte, che tornava sui campi ATP praticamente dopo un anno di lontananza. Sicuramente l’erba non è proprio la sua superficie, fattore che potrebbe diminuire le distanze tra le parti.

L’azzurro difatti non è mai riuscito a vincere una partita contro il tedesco: tre partite e tre sconfitte tra Montecarlo 2021 (6-3 6-3), Dubai 2023 (7-5 6-4) e il match di United Cup di inizio stagione (67 6-3 6-4). Ma questa è la loro prima sfida sul verde e Lorenzo ha più attitudine ‘erbivora’ rispetto al finalista del Roland Garros.

Il match tra Lorenzo Sonego ed Alexander Zverev chiuderà il piano della OWL Arena, il campo centrale, con partenza alle 12.00. Ad aprire le danze sarà Luciano Darderi contro Jan-Lennart Struff, a seguire Dominik Koepfer-Arthur Fils e Daniil Medvedev-Zhang Zhizhen. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e su Sky Sport Plus (se si rientra nelle modalità richieste). In streaming su SkyGo, Now TV e Tennis TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-ZVEREV ATP HALLE 2024

Mercoledì 19 Giugno 2024 – Campo Centrale

Dalle 12.00: Luciano Darderi – Jan Lennard Struff

Dominik Koepfer-Arthur FIls

Daniil Medvedev-Zhang Zhizhen

Lorenzo Sonego-Alexander Zverev

PROGRAMMA SONEGO-ZVEREV ATP HALLE 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus (se si dispone nell’abbonamento).

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport