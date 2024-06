Sinner-Moutet, orario Roland Garros 2024: programma, tv, streaming

Domani, domenica 2 giugno, Jannik Sinner affronterà Corentin Moutet negli ottavi di finale del Roland Garros 2024. L’altoatesino (n.2 del mondo) giocherà contro il francese sul campo Philippe Chatrier nella sessione serale, ovvero non prima delle 20.15. Si prospetta una partita in cui il pubblico transalpino cercherà di essere un fattore.

Sinner dovrà essere abile a disinnescare la creatività del rivale. Moutet è un giocatore genio e sregolatezza, capace di giocate imprevedibili e mancino. Palle corte, servizi da sotto e cambi di ritmo sono un po’ i colpi che vedremo seguire dal padrone di casa. Jannik sarà chiamato a una prova di grande maturità, opposto a un tennista unico nel suo genere.

Non ci sono precedenti tra i due e per questo il nostro portacolori dovrà trovare le soluzioni in campo, facendo leva sulla sua maggior velocità di palla per mettere in difficoltà il proprio avversario. Interessante anche capire come le condizioni meteo influiranno e si giocherà sotto il tetto o meno.

Il match tra Jannik Sinner e Corentin Moutet si giocherà non prima delle 20.15 di domani sul campo Philippe Chatrier e sarà valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2024. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente paneuropea (e qualora venga effettivamente proposto il match), e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-MOUTER ROLAND GARROS 2024

Domenica 2 giugno

Court Philippe-CHATRIER – Inizio dalle 11.00

Iga SWIATEK (POL) [1] vs Anastasia POTAPOVA (—)

Coco GAUFF (USA) [3] vs Elisabetta COCCIARETTO (ITA)

Non prima delle 14.00

Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) [21] vs Carlos ALCARAZ (ESP) [3]

Non prima delle 20.15

Corentin MOUTET (FRA) vs Jannik SINNER (ITA) [2]

PROGRAMMA SINNER-MOUTET ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o 2 HD (se proposto, a seconda delle scelte di programmazione)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ e, se su Eurosport 1 o 2, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport