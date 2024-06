Sinner-Alcaraz oggi in tv, Roland Garros 2024: orario semifinale, programma, streaming

I protagonisti della prima semifinale del torneo di singolare maschile del Roland Garros 2024 di tennis saranno l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del tabellone, ma che da lunedì prossimo sarà il numero 1 del ranking ATP, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del seeding e del mondo.

Il match si disputerà oggi, venerdì 7 giugno, si giocherà sul Court Philippe Chatrier e sarà il secondo match dalle ore 11.00, ma comunque avrà inizio non prima delle 14.30. Si tratterà del nono confronto tra i due sul circuito maggiore, ed il bilancio è in perfetta parità con 4 vittorie per parte.

La diretta tv della partita tra Sinner ed Alcaraz sarà affidata a Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

Venerdì 7 giugno

Court Philippe Chatrier

Dalle ore 11.00 (Semifinale doppio maschile tennis in carrozzina)

F. Cattaneo/G. Laget (Francia) – T. Miki/T. Oda (Giappone, 2)

Non prima delle ore 14.30 (Semifinale singolare maschile)

Jannik Sinner (Italia, 2) – Carlos Alcaraz (Spagna, 3) – Eurosport 1 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport