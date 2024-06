Settecolli nuoto 2024 oggi in tv: orari, calendario 23 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 23 giugno, terza giornata del Trofeo Settecolli 2024 di nuoto. La 60ª edizione dello storico meeting del Foro Italico a Roma ha riservato ieri crono molto interessanti per gli atleti della Nazionale italiana. Si vorrà replicare in un programma molto serrato, in considerazione di un qualificazione per Parigi 2024 da ottenere.

Fari puntati sui 200 dorso uomini dove vedremo se Thomas Ceccon deciderà di gareggiare o meno. La condizione non sembra essere male, visti i crono nuotati in questa manifestazione. Thomas potrebbe testarsi quindi su questa distanza, in vista dei Giochi. Discorso diverso per Lorenzo Mora che cercherà di realizzare un bel crono per convincere lo staff tecnico a inserirlo in squadra. Stesso ragionamento per Margherita Panziera nella gara femminile, anche se la prestazione nei 100 dorso non è stata affatto confortante.

200 rana donne anche in questo caso importante per definire la squadra olimpica. Francesca Fangio e Martina Carraro spingeranno per siglare un crono considerevole. Nei 200 stile libero uomini, Marco De Tullio e Matteo Ciampi vorranno mostrare di vitalità, mentre Simona Quadarella, a segno negli 800 e nei 1500 sl, sarà anche nei 400 per regalarsi un tris. Nei 200 misti uomini e donne Alberto Razzetti e Sara Franceschi saranno gli osservati speciali. A chiusura del tutto i 1500 stile libero uomini con Gregorio Paltrinieri che tornerà in vasca, senza troppe velleità per una condizione non perfetta.

La terza e ultima giornata di gare della 60ª edizione del Trofeo Settecolli sarà trasmessa in diretta televisiva, esclusivamente per le Finali dalle 18.00, da RaiSport HD e in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà una copertura completa attraverso la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

CALENDARIO TROFEO SETTECOLLI 2024

Domenica 23 giugno

Sessione mattutina

9:05 DONNE 50 m Stile Libero – Eliminatorie

9:16 UOMINI 200 m Dorso – Eliminatorie

9:34 DONNE 200 m Dorso – Eliminatorie

9:55 UOMINI 50 m Farfalla – Eliminatorie

10:05 DONNE 200 m Farfalla – Eliminatorie

10:21 UOMINI 200 m Rana – Eliminatorie

10:40 DONNE 200 m Rana – Eliminatorie

11:04 UOMINI 200 m Stile Libero – Eliminatorie

11:38 DONNE 400 m Stile Libero – Eliminatorie

12:08 UOMINI 200 m Misti – Eliminatorie

12:27 DONNE 200 m Misti – Eliminatorie

12:40 UOMINI 1500 m Stile Libero – Serie 3

Sessione serale

18:03 DONNE 50 m Stile Libero – Finale B

18:06 DONNE 50 m Stile Libero – Finale A

18:12 UOMINI 200 m Dorso – Finale B

18:15 UOMINI 200 m Dorso – Finale A

18:18 DONNE 200 m Dorso – Finale B

18:22 DONNE 200 m Dorso – Finale A

18:26 UOMINI 50 m Farfalla – Finale B

18:29 UOMINI 50 m Farfalla – Finale A

18:46 DONNE 200 m Farfalla – Finale B

18:50 DONNE 200 m Farfalla – Finale A

18:54 UOMINI 200 m Rana – Finale B

18:58 UOMINI 200 m Rana – Finale A

19:02 DONNE 200 m Rana – Finale B

19:06 DONNE 200 m Rana – Finale A

19:10 UOMINI 200 m Stile Libero – Finale B

19:14 UOMINI 200 m Stile Libero – Finale A

19:28 DONNE 400 m Stile Libero – Finale B

19:34 DONNE 400 m Stile Libero – Finale A

19:47 UOMINI 200 m Misti – Finale B

19:51 UOMINI 200 m Misti – Finale A

19:55 DONNE 200 m Misti – Finale B

19:59 DONNE 200 m Misti – Finale A

AZZURRI IN GARA

50 m Stile Libero donne (Silvia Di Pietro, Sara Curtis)

200 m Dorso uomini (Thomas Ceccon, Lorenzo Mora)

200 m Dorso donne (Margherita Panziera)

50 m Farfalla uomini (Piero Codia, Thomas Ceccon, Federico Burdisso)

200 m Farfalla donne (Antonella Crispino, Paola Borrelli)

200m Rana uomini

200 m Rana donne (Francesca Fangio, Martina Carraro)

200 m Stile Libero uomini (Marco De Tullio, Matteo Ciampi, Alessandro Ragaini)

400 m Stile Libero donne (Simona Quadarella)

200 m Misti uomini (Alberto Razzetti)

200 m Misti donne (Sara Franceschi)

1500 m Stile Libero uomini (Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Luca De Tullio)