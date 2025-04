Nuoto di fondo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo: Paltrinieri guida gli azzurri

La Coppa del Mondo 2025 di nuoto di fondo sbarcherà a Ibiza (Spagna) per la seconda tappa, in programma il 26-27 aprile. Grande attesa per Gregorio Paltrinieri, che inseguirà il primo risultato di rilievo della stagione dopo la squalifica rimediata nella prova d’apertura a Soma Bay. Sul Mar Rosso era andata decisamente meglio a Ginevra Taddeucci, che conquistò un bel secondo posto e proverà a ripetersi nelle acque iberiche.

Ad aprire le danze saranno le 10 km (distanza olimpica) nella giornata di venerdì 25 aprile, mentre il giorno successivo debutterà la 3 km knock-out al posto della consueta staffetta. Il format prevede tre livelli di sfide con quarti di finale sui 1500 metri, semifinali sui 1000 metri ad eliminazione diretta e finale sui 500 metri.

L’Italia sarà presente all’evento con nove atleti: oltre a Paltrinieri e Taddeucci saranno della partita anche Dario Verani, Marcello Guidi, Luca De Tullio, Andrea Filadelli, Barbara Pozzobon, Giulia Gabbrielleschi, Linda Caponi. Il massimo circuito internazionale itinerante proseguirà poi a Setubal (Portogallo) dal 14 al 16 giugno, mentre in Italia si gareggerà a Golfo Aranci (10-11 ottobre).

CONVOCATI ITALIA SECONDA TAPPA COPPA DEL MONDO NUOTO DI FONDO

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Cooper Nuoto), Dario Verani (Esercito / Livorno Acquatics), Marcello Guidi (Fiamme Oro / RN Cagliari), Luca De Tullio (Fiamme Oro / CC Aniene), Andrea Filadelli (Marina Militare / Superba), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro / CC Napoli), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro / Hydros), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi), Linda Caponi (CC Carabinieri)