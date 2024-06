Settecolli nuoto 2024 oggi in tv: orari, calendario 21 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 21 giugno, prima giornata del Trofeo Settecolli 2024 di nuoto. La 60ª edizione del meeting del Foro Italico a Roma avrà un seguito importante da parte della Nazionale italiana che, proprio per questo evento, ha deciso di non prendere parte in blocco agli Europei che si stanno disputando a Belgrado (Serbia).

Dal momento che la manifestazione in questione sarà l’ultima per definire la squadra che prenderà parte alle prossime Olimpiadi di Parigi, si vuol dare la massima attenzione a quanto accadrà in piscina. Da questo punto di vista, in considerazione dei riscontri che si stanno avendo in altre parti del mondo, non manca la curiosità su quanto accadrà nella Capitale.

Ai nastri di partenza ci saranno tutti i grossi calibri del nuoto nostrano, nonché una rappresentativa straniera molto qualificata. Fari puntati in questo day-1 su Thomas Ceccon, al via dei 100 dorso, Benedetta Pilato, presente sui blocchetti di partenza dei 100 rana donne, Nicolò Martinenghi presente nella medesima specialità della pugliese al maschile e su Simona Quadarella che davanti al suo pubblico si cimenterà nei 1500 stile libero.

La prima giornata di gara della 60ª edizione del Trofeo Settecolli sarà trasmessa in diretta televisiva, esclusivamente per le Finali dalle 18.00, da RaiSport HD e in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà una copertura completa attraverso la DIRETTA LIVE testuale del day-1.

CALENDARIO TROFEO SETTECOLLI 2024

Venerdì 21 giugno

Sessione mattutina

9:03 UOMINI 100 m Dorso – Eliminatorie

9:21 DONNE 50 m Dorso – Eliminatorie

9:38 UOMINI 400 m Stile Libero – Eliminatorie

10:24 DONNE 200 m Stile Libero – Eliminatorie

11:03 UOMINI 100 m Rana – Eliminatorie

11:24 DONNE 100 m Rana – Eliminatorie

11:47 UOMINI 100 m Farfalla – Eliminatorie

12:15 DONNE 50 m Farfalla – Eliminatorie

12:30 UOMINI 50 m Stile Libero – Eliminatorie

12:42 DONNE 1500 m Stile Libero – Serie 3

Sessione serale

18:00 UOMINI 100 m Dorso – Finale

18:04 UOMINI 100 m Dorso – Eliminatorie 1

18:13 DONNE 50 m Dorso – Finale

18:16 DONNE 50 m Dorso – Eliminatorie 1

18:19 UOMINI 400 m Stile Libero – Finale

18:25 UOMINI 400 m Stile Libero – Finale

18:31 DONNE 200 m Stile Libero – Finale

18:35 DONNE 200 m Stile Libero – Finale

18:50 UOMINI 100 m Rana – Finale

18:55 UOMINI 100 m Rana – Finale

18:59 DONNE 100 m Rana – Finale

19:03 DONNE 100 m Rana – Finale

19:15 UOMINI 100 m Farfalla – Finale

19:19 UOMINI 100 m Farfalla – Finale

19:22 DONNE 50 m Farfalla – Finale

19:25 DONNE 50 m Farfalla – Finale

19:31 UOMINI 50 m Stile Libero – Finale

19:34 UOMINI 50 m Stile Libero – Finale

19:50 DONNE 1500 m Stile Libero – Serie 1

AZZURRI IN GARA

100 m Dorso uomini (Thomas Ceccon, Michele Lamberti)

50 m Dorso donne (Silvia Scalia)

400 m Stile Libero uomini (Marco De Tullio, Gabriele Detti)

200 m Stile Libero donne (Sofia Morini, Giulia D’Innocenzo)

100 m Rana uomini (Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Federico Poggio, Ludovico Viberti)

100m Rana donne (Benedetta Pilato, Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Lisa Angiolini)

100 m Farfalla uomini (Piero Codia, Federico Burdisso)

50 m Farfalla donne (Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo)

50 m Stile Libero uomini (Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri)

1500 m Stile Libero donne (Simona Quadarella)

