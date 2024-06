Roland Garros, Sabalenka e Rybakina non deludono, sorpresa Avanesyan: troverà Paolini

Si allinea il tabellone femminile del Roland Garros agli ottavi di finale: si sono conclusi oggi i sedicesimi della parte bassa di tabellone, con le principali favorite che hanno fatto il loro dovere, mentre c’è stato qualche inciampo illustre.

Non hanno deluso le aspettative Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, che hanno superato in due set gli impegni rappresentati da Paula Badosa ed Elise Mertens. La bielorussa ha vinto con il punteggio di 7-5, 6-1 Badosa, giocando una partita solida e rimontando da 3-5 nel primo set, con un parziale di 10 giochi a 1 a chiudere il match. La kazaka ha superato Mertens per 6-4, 6-2, trovandosi solo sotto 3-2 e 4-3 in risposta nel primo set, ma gestendo poi senza difficoltà il secondo.

Rybakina affronterà Elina Svitolina che ha avuto la meglio di Ana Bogdan con il punteggio di 7-5, 6-2 in un’ora e mezza di gioco. L’ucraina ha sofferto in particolare nel primo parziale, quando si è ritrovata 2-3, poi non ha chiuso servendo per il set, ma è riuscita a strappare il servizio infine nel dodicesimo gioco. Sabalenka che troverà invece Emma Navarro, vincitrice del derby americano contro Madison Keys per 7-6(5), 7-6(3), annullando un set point nel primo parziale.

Il match più intenso del giorno è stato quello vinto dalla russa Elina Avanesyan, che ha battuto a sorpresa la cinese Qinwen Zheng per 3-6, 6-3, 7-6(10-6) in quasi tre ore di gioco. La numero 70 del mondo è emersa alla distanza, riuscendo nel terzo set a non farsi condizionare dalla rimonta della numero 8 del mondo da 2-5 a 6-5, recuperando due break. Avanesyan che ha giocato un supertiebreak di grande personalità, chiudendo al primo match point e affronterà Jasmine Paolini agli ottavi. Si affronteranno infine Varvara Gracheva e Mirra Andreeva: la franco-russa ha battuto 7-5, 6-3 Irina-Camelia Begu, la giovanissima siberiana ha lasciato tre game a Peyton Stearns (6-2, 6-1).