Roland Garros 2024, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano agli ottavi di finale!

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 11, approdano agli ottavi di finale del torneo di doppio maschile del Roland Garros 2024 di tennis dopo aver battuto la coppia brasiliana composta da Rafael Matos e Marcelo Melo con un duplice 7-5 in un’ora e 44 minuti di gioco. Al prossimo turno gli azzurri affronteranno il duo australiano formato da Max Purcell e Jordan Thompson.

Nel primo set partono meglio i sudamericani, che nel quarto gioco, dopo 14 punti, alla quarta palla break si portano sul 3-1. I brasiliani devono subito fronteggiare una chance per l’immediato controbreak, ma si salvano ai vantaggi e vanno sul 4-1. Da quel momento, però, la coppia azzurra sale in cattedra, piazza un parziale di 16 punti a 4 e ribalta la situazione andando a servire per il set sul 5-4. Matos e Melo trovano il controbreak a quindici, ma subito dopo cedono la battuta a zero e gli azzurri tornano a servire per il set. Vavassori si ritrova sotto 15-40, ma la coppia italiana vince gli ultimi quattro punti giocati e chiude sul 7-5 in 56 minuti.

Nella seconda partita il canovaccio si ribalta: Bolelli e Vavassori centrano il break alla prima occasione nel terzo game e vanno sul 2-1, cancellando poi la palla per l’immediato controbreak e portandosi sul 3-1. La coppia italiana conferma il break di margine e va a servire per il match sul 5-4, ritrovandosi a due punti dal match sul 30-0, ma a quel punto i brasiliani vincono quattro punti di fila ed operano il controbreak. Gli azzurri, però, strappano di nuovo la battuta a trenta ai sudamericani e poi Vavassori tiene la battuta per sancire il 7-5 in 48 minuti che vale gli ottavi di finale.

Le statistiche indicano come gli azzurri siano stati più cinici nei momenti importanti, convertendo 5 delle 7 palle break avute a disposizione e cancellandone 6 delle 9 concesse. Gli azzurri vincono nel complesso 79 punti contro i 65 degli avversari, anche grazie a 41 vincenti contro i 22 dei brasiliani, pur concedendo 18 gratuiti contro i 10 dei sudamericani.