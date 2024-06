Grande insidia per Alcaraz agli ottavi del Roland Garros: nei precedenti è in svantaggio

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del seeding e del mondo, conosce il nome del prossimo avversario al Roland Garros 2024 di tennis: domani negli ottavi di finale l’iberico se la vedrà col canadese Felix Auger-Aliassime, che nella prosecuzione del match interrotto ieri ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton per 6-4 6-2 6-1.

Si tratterà del sesto incrocio tra i due, il primo sulla terra rossa, dato che tutti i precedenti si sono giocati su cemento outdoor o veloce indoor. Il bilancio è a favore del canadese, che conduce per 3-2, ma le vittorie dell’iberico sono arrivate negli ultimi due confronti diretti, mentre quelli del nordamericano tutti tra il 2021 ed il 2022.

Nel 2021 il canadese approfittò del ritiro dello spagnolo nei quarti di finale degli US Open, mentre nel 2022 il nordamericano vinse dapprima in tre set nella fase a gironi delle Finals di Coppa Davis, e poi in due partite in semifinale a Basilea.

I successi dello spagnolo, invece, si sono registrati tra 2023 e 2024, curiosamente nello stesso torneo, il Masters 1000 di Indian Wells: lo scorso anno Alcaraz si impose ai quarti con un doppio 6-4, mentre in questa stagione lo scontro è arrivato ai sedicesimi e l’iberico ha vinto per 6-2 6-3.

PRECEDENTI AUGER-ALIASSIME – ALCARAZ (3-2)

2024 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Indian Wells Round of 32 Outdoor Hard 62 63

2023 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Indian Wells Quarterfinal Outdoor Hard 64 64

2022 Felix Auger-Aliassime Basel Semifinal Indoor Hard 63 62

2022 Felix Auger-Aliassime ESP vs CAN Finals Group B RR Round Robin Indoor Hard 67(3) 64 62

2021 Felix Auger-Aliassime US Open Quarterfinal Outdoor Hard 63 31 RET