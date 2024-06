Roland Garros 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per il terzo turno in doppio!

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il pass per il terzo turno del torneo di doppio femminile del Roland Garros 2024 di tennis: le azzurre, accreditate dell’undicesima testa di serie, piegano la resistenza della polacca Magda Linette e della statunitense Bernarda Pera con lo score di 6-4 7-6 (7) un’ ora e 49 minuti di gioco.

Le azzurre, già agli ottavi, dovranno attendere per conoscere il nome delle prossime avversarie e non torneranno in campo domani: lo spicchio di tabellone che designerà le rivali delle azzurre non ha ancora visto completarsi il primo turno.

Un dato di fatto è quello che riguarda il ranking olimpico di singolare: Sara Errani non potrà recarsi a Bari, dove invece giocherà Martina Trevisan, la quale dovrà arrivare in semifinale in Puglia per scavalcare Errani e diventare la numero 4 d’Italia, sperando così in una riallocazione per i Giochi.

Tornando alla cronaca odierna, nel primo set si va avanti a strappi: le azzurre partono meglio e vanno sul 2-0, ma poi si fanno raggiungere sul 2-2. Nuovo allungo delle azzurre, che si portano sul 4-2, ma ancora Linette e Pera trovano l’aggancio sul 4-4. Altro break di Errani e Paolini, che vincono otto degli ultimi nove punti giocati ed al primo set point chiudono sul 6-4 in 39 minuti.

Più tortuosa la strada per le azzurre nella seconda partita: break di Linette e Pera nel secondo game ed immediato controbreak della coppia italiana, ma nel quarto gioco la polacca e la statunitense ottengono un nuovo strappo, poi confermato per il 4-1 non pesante.

Si scuotono le azzurre, che nel settimo gioco trovano il nuovo controbreak ai vantaggi e poi operano l’aggancio sul 4-4. Le due italiane servono per restare nel set una volta a testa e trascinano la contesa al tiebreak. Linette e Pera partono forte e vanno sul 3-0, restituiscono un minibreak di vantaggio, ma poi ristabiliscono le distanze sul 4-1.

Errani e Paolini reagiscono ancora una volta, infilano quattro punti e passano a condurre sul 5-4. Inizia così una lotta punto a punto con Linette e Pera a trovare la parità e la coppia italiana ad ottenere a seguire il match point: la terza occasione è quella buona per Errani e Paolini, che chiudono grazie ad un doppio fallo sul 9-7 dopo 70′ di gioco.

Le statistiche premiano le azzurre, che vincono 88 punti contro i 78 delle avversarie, facendo la differenza con la prima di servizio, messa in campo 64 volte su 80 (80%), con il punto ottenuto in 39 occasioni (61%), mentre Pera e Linette si fermano al 66% di prime in campo (57/86), trovando il punto solo in 31 circostanze (54%). Nel complesso Errani e Paolini vincono il 56% dei punti (45/80) al servizio ed il 50% (43/86) in risposta.