Roland Garros 2024, Andrea Vavassori centra gli ottavi anche nel doppio misto

Andrea Vavassori, in coppia con la russa Liudmila Samsonova, dopo aver centrato il terzo turno nel doppio maschile con Simone Bolelli, centra gli ottavi nel doppio misto: battuto il duo composto dalla russa Veronika Kudermetova e dall’indiano Rohan Bopanna con un duplice 6-2 in appena 50 minuti di gioco. A causa del forte ritardo accumulato dal programma nei giorni scorsi, l’azzurro e la russa dovranno attendere per conoscere il nome dei prossimi avversari.

Nel primo set Vavassori e Samsonova concretizzano la prima occasione di allungo ed al punto decisivo del quarto game si portano sul 3-1. Nel sesto game arriva un altro strappo, questa volta a trenta, e così Vavassori e Samsonova nel game successivo si procurano quattro set point consecutivi sul 40-0, ma non li sfruttano, perdendo la battuta al punto decisivo. L’azzurro e la russa guadagnano altri tre set point nell’ottavo gioco, portandosi sul 15-40 in risposta, e l’ultimo, il settimo complessivo, è quello buono: al deciding point arriva la chiusura sul 6-2 dopo 24′.

Nella seconda partita Vavassori e Samsonova scappano subito via grazie al break centrato a trenta nel secondo game, per poi salire sul 3-0 non pesante. L’azzurro e la russa mantengono lo strappo di vantaggio senza particolari patemi, poi la spallata decisiva arriva nell’ottavo game, quando Vavassori e Samsonova si portano sul 15-40 in risposta ed al secondo match point vanno a chiudere ancora sul 6-2 in 26 minuti.

Le statistiche premiano Vavassori e Samsonova, che portano a casa 53 punti contro i 35 degli avversari, mettendo a segno più vincenti, 14 contro 10, e concedendo meno gratuiti, 12 contro 14. L’azzurro e la russa convertono 5 delle 9 palle break avute a disposizione e fanno meglio di Kudermetova e Bopanna sia con la prima (83% di punti contro 60%) sia con la seconda (63% contro 38%).