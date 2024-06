Ranking ATP (10 giugno 2024): Jannik Sinner numero 1 al mondo! Balzi di Cobolli e Arnaldi

10 giugno 2024, una data che resterà per sempre nella storia del tennis italiano. Jannik Sinner è il nuovo numero 1 del mondo, il ventinovesimo della storia di questo sport e il primo proveniente dal Bel Paese. Bastano poche parole per qualcosa che mai l’Italia aveva avuto la gioia di vedere. Un primato, quello dell’altoatesino, che potrebbe anche durare molto.

La conclusione del Roland Garros, inoltre, ha dato al suo vincitore, Carlos Alcaraz, la seconda posizione: scalzato Novak Djokovic, che tra il ritiro dai quarti di Parigi e l’approdo dei due suoi rivali in semifinale e alla vittoria, si ritrova terzo e al termine della sua decima striscia da leader della classifica, durata 39 settimane e che ha portato a 429 il suo complesso. Torna in top ten anche Alex de Minaur a spese di Stefanos Tsitsipas (sono tutti dell’australiano i meriti, questo va detto, e anche di Dimitrov che con i quarti ha mantenuto la quota per la top ten).

RANKING ATP TOP 10

1. Jannik Sinner 9525 (+1)

2. Carlos Alcaraz 8580 (+1)

3. Novak Djokovic 8360 (-2)

4. Alexander Zverev 6885

5. Daniil Medvedev 6485

6. Andrey Rublev 4710

7. Casper Ruud 4025

8. Hubert Hurkacz 3995

9. Alex de Minaur 3845

10. Grigor Dimitrov 3775

L’uscita di Fabio Fognini dai primi 100 (dovuta al terzo turno a Parigi di un anno fa) fa sì che siano ora otto gli italiani dentro questo novero. Risalgono sia Matteo Arnaldi, che guadagna una posizione, e Flavio Cobolli, che ne risale tre e diventa quinto azzurro a scapito di Lorenzo Sonego. Più indietro si registrano gli importanti progressi di Mattia Bellucci e Francesco Maestrelli, mentre Andrea Vavassori, pur in finale in doppio, esce dai 200 perché escono i punti del secondo turno di un anno fa.

ITALIANI NELLA TOP 200

1. Jannik Sinner 9525

30. Lorenzo Musetti 1290

34. Matteo Arnaldi 1220 (+1)

41. Luciano Darderi 1126 (-1)

50. Flavio Cobolli 955 (+3)

58. Lorenzo Sonego 861 (-9)

73. Luca Nardi 742 (-1)

95. Matteo Berrettini 630 (+2)

102. Fabio Fognini 608 (-9)

125. Stefano Napolitano 517

132. Matteo Gigante 497 (+6)

133. Francesco Passaro 492 (+1)

140. Giulio Zeppieri 430 (+8)

160. Mattia Bellucci 382 (+13)

161. Andrea Pellegrino 380 (-2)

191. Francesco Maestrelli 318 (+14)