Orari semifinali Roland Garros 2024 oggi in tv: programma 7 giugno, ordine di gioco, streaming

Oggi, venerdì 7 giugno, giorno di semifinali del singolare maschile in questo Roland Garros. Sul campo del Philippe Chatrier lo spettacolo non mancherà di certo e gli incontri avranno un peso specifico importante. In casa Italia, chiaramente, le attenzioni saranno tutte su Jannik Sinner. L’altoatesino affronterà nel primo penultimo atto lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Una sfida tanto attesa, considerando i precedenti e il livello di gioco che sono stati in grado di esprimere entrambi. Sinner arriva a questo appuntamento dopo aver perso un solo set contro il francese Corentin Moutet. Lo stesso dicasi per Alcaraz, nella sfida contro l’olandese de Jong. Sulla carta, i favori del pronostico sono più per l’iberico vista la sua maggior affinità con la terra, ma vedremo se Jannik saprà ribaltare il tutto.

Nella seconda semifinale si sfideranno il tedesco Alexander Zverev e il norvegese Casper Ruud, che va a caccia della terza Finale consecutiva a Parigi. Ruud che ha avuto accesso automatico al penultimo atto visto il forfait di Novak Djokovic, infortunatosi al ginocchio nel corso del match vinto contro l’argentino Francisco Cerundolo. Ci sarà però dall’altra parte del campo uno Zverev in grande forma, vincitore del torneo di Roma prima di Parigi.

Le semifinali del singolare maschile del Roland Garros 2024 saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport1 HD, in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo, NOW e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

SEMIFINALI ROLAND GARROS 2024

Venerdì 7 giugno

Court Philippe-CHATRIER – Inizio ore 11.00

Frederic Cattaneo/Guilhem Laget vs Takuya Miki/Tokito Oda

Non prima delle 14.30

Jannik Sinner [2] vs Carlos Alcaraz [3]

Non prima delle 17.30

Alexander Zverev [4] vs Casper Ruud [7]

PROGRAMMA SEMIFINALI ROLAND GARROS 2024: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD, Eurosport2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport