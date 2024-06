Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Voglio prendere il pass olimpico al Settecolli, medaglia dedicata a me stessa”

Ginevra Taddeucci ha concluso alla piazza d’onore la 5 km femminile agli Europei 2024 di nuoto di fondo: l’azzurra ha chiuso a 1.2 dalla teutonica Leonie Antonia Beck, vittoriosa in 58:25.3, ma precedendo la magiara Bettina Fabian, terza a 3.4 dalla vetta. L’italiana ha parlato al sito federale al termine della gara.

L’obiettivo dell’azzurra è Parigi 2024, ottenendo il minimo nei 1500 per disputare anche la 10 km: “Sto preparando il 60° Trofeo Settecolli per cercare di prendere il pass olimpico e per questo motivo deciso di fare la 5 km e poi sabato la staffetta. Per tenermi un po’ più leggera. Una 10 km sulle spalle avrei potuto sentirla molto di più“.

La descrizione della gara: “E’ stata una bella gara che mi ha messo anche alla prova in vista della prossima settimana, più veloce del solito e dove potevo aspettare ancora un pochino per tirare. Nel finale ero un po’ stancam ma è andata bene. Il ritorno di Leonie me lo aspettavo, avevo detto che lei e Bettina erano le più pericolose ed alla fine ci ho azzeccato. Questa prima medaglia mi rende felice e voglio dedicarla a me stessa“.