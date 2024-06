Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci battuta solo da Leonie Beck nella 5 km agli Europei

Un’altra medaglia per il nuoto di fondo azzurro agli Europei 2024 di Belgrado. Ginevra Taddeucci è seconda nella 5 km disputata nelle acque dell’Ada Ciganlija, alle spalle della solita tedesca Leonie Beck, che firma la doppietta con la 10 km di ieri. Terzo posto per l’ungherese Bettina Fabian, deludente undicesimo posto per Rachele Bruni.

Le prime a rompere gli indugi sono Beck e la monegasca Lisa Pou, ma si vede subito anche Taddeucci, che appare abbastanza in palla, assieme alla spagnola De Valdes. Sono loro quattro a destare una miglior impressione, mentre Rachele Bruni sembra fare un po’ di fatica, rimanendo a centro gruppo.

Nella fase centrale è ancora De Valdes a fare il ritmo, con Beck e Taddeucci che rimangono attaccate, mentre tutte le altre sembrano non avere la bracciata giusta per potersi giocare le medaglie. Con Bruni che non ha il cambio di passo, l’incombenza di tenere alto il nome delle azzurre è di Ginevra Taddeucci, che prova a giocarsi il tutto per tutto.

Nell’ultimo chilometro, infatti, l’italiana prova a fare la differenza, scattando prima della penultima boa. De Valdes rimane in scia, ma non ha la forza giusta per passare l’azzurra, ma sul rettilineo finale emerge la condizione straripante di Leonie Beck, che si porta davanti negli ultimi 80 metri, toccando per prima. Per Taddeucci c’è il secondo posto, con la magiara Fabian, emersa dopo non essersi mai fatta notare, a chiudere il podio davanti alla spagnola De Valdes, rimasta a corto di energie nel finale.