Nuoto di fondo, Dario Verani: “Finalmente ho raggiunto il mio obiettivo, ho fatto la gara che volevo”

L’Italia ha fatto la storia nella maratona del nuoto di fondo valevole per i Campionati Europei 2024 in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Dario Verani e Matteo Furlan, infatti, hanno firmato una eccezionale doppietta nelle acque dell’Ada Ciganlija.

La 25 chilometri quindi rimane ancora una volta all’Italia, dopo la vittoria di Mario Sanzullo due anni or sono nella gara di Roma. Dario Verani succede sul gradino più alto del podio della 25km di fondo continentale, precedendo Matteo Furlan che brucia Reymond nelle battute conclusive per la medaglia d’argento.

Al termine della gara odierna il toscano classe 1995 ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della FIN: “È stata una bella 25km con condizioni ottime. L’acqua era calda e il bacino era più alto, quindi si poteva nuotare molto bene. Ho fatto la gara come avevo prestabilito ovvero in controllo, per forzare poi nell’ultima parte. Sono molto contento perché finalmente ho raggiunto un obiettivo che mi ero prefissato”.