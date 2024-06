Nuoto di fondo, Barbara Pozzobon: “Una grande soddisfazione! Gara impegnativa anche a livello mentale”

Barbara Pozzobon ha completato l’opera. Dopo la splendida doppietta al maschile realizzata da Dario Verani e Matteo Furlan nella 25km dei Campionati Europei di nuoto di fondo 2024 in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia), l’azzurra ha centrato una eccezionale medaglia d’oro nella prova femminile.

Un vero e proprio dominio quello messo in scena dai nostri portacolori con la veneta che centra il primo alloro in singolo della carriera, dopo quello della 6km a squadre dei Mondiali di Fukuoka.

Per Barbara Pozzobon si può parlare senza mezzi termini di una gara perfetta stravincendo in 5h25”37, tanto da rifilare più di tre minuti alla tedesca Lea Boy e oltre 3:30 sulla spagnola Candela Sanchez Loro, che completa il podio.

Al termine della sua fatica, l’atleta classe 1993 nativa di Maserada sul Piave ha raccontato le sue emozioni al sito ufficiale della FIN: “Una gara senza dubbio molto impegnativa, anche a livello di testa. Tenere gli uomini non è stato facile. Sono contenta di quello che ho fatto, di come ho nuotato e come mi sono sentita in acqua. Non posso che essere soddisfatta”.