Novak Djokovic si allena a Wimbledon dopo l’infortunio: “Non sono venuto per giocare un paio di turni”

18 giorni dopo l’intervento chirurgico al menisco per l’infortunio al ginocchio destro avvenuto negli ottavi del Roland Garros contro l’argentino Francisco Cerundolo, Novak Djokovic si è presentato ieri sui campi in erba del mitico All England Club per allenarsi e testare le sue condizioni in vista di Wimbledon 2024, che scatterà lunedì 1° luglio con i primi incontri del main draw.

“Non sono venuto qui per giocare un paio di turni. Giocherò solo se saprò davvero di poter essere competitivo e di potercela fare, anche se non si può mai sapere davvero al 100% una volta che si inizia un torneo cosa succederà dopo l’eventuale prima partita o la seconda partita”, ha dichiarato il n.2 del tennis mondiale ai microfoni della BBC sulla possibilità di partecipare ai Championships.

“Ho intenzione di vedere come andranno le cose giorno dopo giorno e poi di prendere una decisione basata naturalmente sulle sensazioni, le osservazioni e le conclusioni che io ed i membri del mio team avremo messo insieme nei prossimi quattro, cinque o sei giorni. Se mi renderò conto che sono in grado di esprimermi vicino al mio massimo o addirittura al massimo, allora giocherò. Altrimenti darò a qualcun altro l’opportunità di disputare il torneo”, spiega il serbo.

Secondo alcuni media vicini a lui, la sua presenza nel torneo è data ormai quasi per certa. C’è ottimismo dunque, anche se non mancano delle incognite legate anche ad una possibile infiammazione della parte operata nel momento in cui il ginocchio verrà sollecitato maggiormente. In caso di partecipazione, il fuoriclasse di Belgrado sarà testa di serie n.2 del seeding dietro a Jannik Sinner e davanti a Carlos Alcaraz.