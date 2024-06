Wimbledon 2024, i possibili avversari di Sinner turno per turno: gli incroci del tabellone in base alle teste di serie

Jannik Sinner si presenterà nel ristretto gruppo dei favoriti a Wimbledon 2024, terzo Slam della stagione che andrà in scena dal 1° al 14 luglio sull’erba londinese. Il numero 1 del mondo, fresco di trionfo al torneo ATP 500 di Halle, cercherà di farsi largo in uno degli eventi tennistici più prestigiosi e iconici, provando magari a emulare le gesta di cinque mesi fa agli Australian Open. Il fuoriclasse altoatesino ha tutte le carte in regola per regalarsi grandi soddisfazioni in una manifestazione dove lo scorso anno raggiunse la semifinale.

Come potrebbe essere il tabellone di Jannik Sinner? Il sorteggio avrà luogo venerdì 28 giugno (alle ore 11.00), ma vediamo nel dettaglio quale potrebbe essere il suo cammino in virtù delle varie teste di serie. I primi due turni saranno contro atleti al di fuori delle prime 32 posizioni, l’asticella si alzerà ai sedicesimi di finale dove potrebbe trovarsi di fronte un rivale tra la tds numero 25 e la numero 32: in quelle posizioni di ranking ci sono spauracchi come il britannico Jack Draper e l’olandese Tallon Griekspoor, ma anche Lorenzo Musetti.

Agli ottavi di finale, invece, l’avversario potrebbe essere uno tra il 13mo e il 16mo posto della graduatoria mondiale: fa molta paura il danese Holger Rune, decisamente insidiosi gli statunitensi Tommy Paul e Ben Shelton, attenzione al francese Ugo Humbert. Ai quarti di finale potrebbe pescare uno tra il quinto e l’ottavo posto della classifica: i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev potrebbero essere graditi, il norvegese Casper Ruud sarebbe la scelta migliore, da evitare il polacco Hubert Hurkacz contro cui ha vinto la finale ad Halle.

Attenzione, però, perché se Djokovic dovesse dare forfait cambierebbero molte cose: niente Paul tra i rivali papabili agli ottavi ma dentro il canadese Felix Auger-Aliassime, niente Medvedev tra le ipotesi ai quarti ma dentro l’australiano Alex de Minaur. In semifinale le opzioni saranno o lo spagnolo Carlos Alcaraz o il tedesco Alexander Zverev, ma se Djokovic rinunciasse allora le alternative sarebbero Zverev e Medvedev. Se Djokovic dovesse esserci allora Sinner potrebbe incrociarlo solo in finale, se il serbo dovesse rinunciare allora l’azzurro incrocerebbe Alcaraz solo nell’eventuale atto conclusivo.

POSSIBILI AVVERSARI JANNIK SINNER A WIMBLEDON TURNO PER TURNO

Primo e secondo turno: non teste di serie (fuori dai migliori 32).

Terzo turno: tra 25mo e 32mo delle tds (Musetti, Lehecka, Griekspoor, Draper, Tiafoe, F. Cerundolo, Etcheverry, Navone; se Djokovic rinuncerà allora fuori Musetti e dentro Fils).

Ottavi di finale: tra 13mo e 16mo delle tds (Paul, Shelton, Rune, Humbert; se Djokovic rinuncia allora fuori Paul e dentro Auger-Aliassime).

Quarti di finale: tra quinto e ottavo e delle tds (Medvedev, Rublev, Ruud, Hurkacz; se Djokovic rinuncia allora fuori Medvedev e dentro de Minaur).

Semifinale: terzo o quarto delle tds (Alcaraz o Zverev; se Djokovic rinuncia allora fuori Alcaraz e dentro Medvedev)

Finale: secondo delle tds (Djokovic; se Djokovic rinuncia allora Alcaraz)