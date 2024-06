NBA, i Boston Celtics conquistano l’anello in gara-5! Tatum decisivo, Doncic non basta a Dallas

I Boston Celtics non falliscono il secondo match-point in gara-5 delle NBA Finals 2024 e conquistano il titolo! I bianco-verdi battono i Dallas Mavericks per 106-88 e chiudono così la serie per 4-1, vincendo il Larry O’Brien Trophy per la diciottesima volta – superati i Los Angeles Lakers a quota diciassette – e riportandolo in Massachusetts a distanza di quattordici anni dall’ultima volta (2008). Stagione da incorniciare per Tatum e compagni, che dopo aver dominato la regular season ad Est hanno incassato solo tre sconfitte nei playoff.

Coach Joe Mazzulla ritrova Kristaps Porzingis dopo l’assenza nelle due partite precedenti del centro lettone per un lieve fastidio muscolare. I padroni di casa impongono il loro ritmo fin dalle prime battute (9-2), con Dallas che prova a riavvicinarsi grazie a due triple in fila di Green (13-11). Boston non ci sta e torna a spingere sull’acceleratore, portandosi in doppia cifra di vantaggio alla prima sirena grazie all’appoggio di Jaylen Brown e alla penetrazione di Jaysom Tatum (28-18).

Nella seconda frazione i Celtics non calano l’intensità e continuano a martellare il ferro da qualsiasi posizione, con Jayson Tatum che si trasforma anche in assist-man se non cerca l’iniziativa personale. Porzingis deposita in fondo alla retina il pallone del +16 (36-22), con i Mavericks che hanno un timido sussulto a metà parziale grazie a Gaftord e Jones Jr. per ritornare sotto la doppia cifra di svantaggio (48-39). Boston incassa il colpo ma reagisce immediatamente, con due bombe di Tatum e Pritchard che valgono il +21 prima dell’intervallo lungo (67-46).

Nella ripresa il leitmotiv del match non cambia, con i Celtics che gestiscono il margine accumulato mentre i texani cercano di risalire la china: Horford è chirurgico dalla distanza per il +25 (75-50), con Green e Doncic che provano a scuotere i compagni per cercare di colmare seppur parzialmente il gap (80-61). La compagine che ha dominato la Eastern Conference con 64-18 di record – il migliore della franchigia – ribatte colpo su colpo, rimanendo sopra di ben diciannove lunghezze all’ultima pausa breve della partita che può valere il titolo (86-67).

Calano le percentuali realizzative nel quarto conclusivo, con il punteggio che rimane bloccato sul 86-67 per diversi minuti sbloccato solo dalla schiacciata di Kristaps Porzingis (88-67). Sugli spalti il pubblico del TD Garden può iniziare a festeggiare, con i Mavericks che hanno esaurito la benzina e cercano soltanto di limitare i danni. Jaysom Tatum va fin in fondo per sfondare quota cento punti segnati (78-100), con Dallas che trova in Kyrier Irving e J. Hardy gli ultimi sussulti mentre Boston alza le braccia al cielo alla sirena finale: finisce 106-88, i Celtics chiudono la serie sul 4-1 e riconquistano il titolo di campioni NBA!

Jayson Tatum mette il sigillo sulla vittoria in gara-5 con 31 punti e 11 assist, insieme a Jaylen Brown autore di 21 punti. 15 punti per Jhrue Holiday – al secondo anello dopo quello conquistato con i Bucks nel 2021 – e 14 per Derrick White, mentre ai Mavericks non bastano la doppia doppia di un mai domo Luka Doncic (28 punti e 12 rimbalzi) ed i 15 punti di Kyrie Irving.