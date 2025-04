NBA, i risultati della notte (9 aprile): Shai Gilgeous-Alexander ancora protagonista con i Thunder, vincono anche Warriors e Cavaliers. Bene Celtics e Clippers

Lunga notte quella terminata da poco in NBA, con ben dieci partite completate per una regular season 2024-2025 che sta volgendo al termine: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, riepilogando risultati e migliori marcatori della Lega cestista più famosa al mondo.

Gli Orlando Magic (38-40) vincono in casa contro gli Atlanta Hawks (37-42) per 119-112 con 33 punti e 10 rimbalzi di Paolo Banchero e 22 punti di Franz Wagner – 30 punti e 14 rimbalzi di Onyeka Okongwu e 28 punti con 10 assist di Trae Young per gli Hawks. Rispettano il fattore campo anche gli Indiana Pacers (48-31) contro i Washington Wizards (17-62) per 104-98: Pascal Siakam piazza una doppia doppia (24 punti e 10 rimbalzi), con 22 punti di Tyrese Haliburton – 20 punti e 13 rimbalzi per Justin Champaigne e 20 punti e 12 rimbalzi di Alex Sarr per gli ospiti. Successo casalingo per i Cleveland Cavaliers (63-16) contro i Chicago Bulls (36-43) per 135-113: Darius Garland trascina i suoi con 28 punti, con Evan Mobley che accarezza la tripla doppia (21 punti, 12 rimbalzi e 7 assist) – 21 punti per Patrick Williams tra le fila degli ospiti. Blitz esterno dei Memphis Grlizzlies (47-32) sui Charlotte Hornets (19-60) per 100-124 grazie a 28 punti e 8 assist di Ja Morant e alla doppia doppia di Zach Edey con 17 punti e 19 rimbalzi – Miles Bridges top scorer degli Hornets con 14 punti.

Serve un overtime ai Boston Celtics (59-20) per espugnare il Madison Square Garden di New York prevalendo sui Knicks (50-29) col punteggio di 117-119: Kristaps Porzingis piazza 34 punti, con 32 punti di Jayson Tatum e 16 di Jhrue Holiday – ai Knicks non bastano i 34 punti e 14 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e i 28 punti con 10 assist di Jalen Brunson ad evitare il ko. Affermazione casalinga dei Brooklyn Nets (26-53) sui New Orleans Pelicans (21-58) per 119-114 grazie ai 22 punti di Trendon Watford – Antonio Reeves mette a referto 17 punti per i Pelicans, con Josè Alvarado che chiude con 16 punti. Gli Oklahoma City Thunder (65-14) vincono contro i Los Angeles Lakers (48-31) per 136-120 con 42 punti di uno scatenato Shai Gilgeous-Alexander – 26 punti d Josh Williams, con 28 punti di un mai domo LeBron James e 24 punti di Austin Reaves tra le fila dei Lakers. Vittoria interna anche per i Milwaukee Bucks (45-34) contro i Minnesota Timberwolves (46-33) per 110-103: Giannis Antetokounmpo sugli scudi con la tripla doppia da 23 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, con 21 punti di Kevin Porter Jr. entrato a partita in corso – 25 punti per Anthony Edwards e 24 per Donte DiVincenzo tra i Timberwolves.

Largo successo esterno dei Golden State Warriors (47-32) contro i Phoenix Suns (35-44) per 95-133: Steph Curry ancora una volta protagonista con 25 punti, al pari di Brandin Podziemski con 22 punti – Devin Booker top scorer dei Suns con 21 punti. Nel match che chiudeva il programma della notte NBA i Los Angeles Clippers (46-32) piegano la resistenza dei San Antonio Spurs (32-46) col punteggio di 122-117: James Harden sfiora la tripla doppia (21 punti, 9 rimbalzi e 12 assist), con 24 punti e 20 rimbalzi di Ivica Zubac – 25 punti di Norman Powell e 19 punti di Bogdan Boganovic, con 24 punti di Harrison Barnes e 19 di Stephon Castle per gli Spurs.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Orlando Magic-Atlanta Hawks 119-112

Indiana Pacers-Washington Wizards 104-98

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 135-113

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies 100-124

New York Knicks-Boston Celtics 117-119 dTs

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans 119-114

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers 136-120

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves 110-103

Phoenix Suns-Golden State Warriors 95-133

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs 122-117