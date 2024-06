Quando gioca l’Italia il Preolimpico di basket 2024: date, avversarie, orari, tv

Sarà un altro luglio caldo per l’Italia di Gianmarco Pozzecco, dopo quello di tre anni fa a Belgrado. Stavolta si cambia direttamente continente, andando a San Juan, Porto Rico, per un viaggio che si preannuncia con una sola missione: arrivare alla finale e poi, eventualmente, giocarsela con la Lituania.

Saranno proprio gli azzurri a inaugurare l’evento, nella seconda serata italiana di martedì 2 luglio contro il Bahrein, la formazione di chiaramente minor grido non solo di questo Preolimpico, ma forse anche di tutti i quattro in generale di scena. Poi, quando da noi sarà già venerdì 5 luglio, il confronto coi padroni di casa di Porto Rico, privi di Markus Howard (e non solo). L’obiettivo è arrivare a una fatidica mezzanotte, quella tra il 7 e l’8 (e non è il film di Ficarra e Picone) del settimo mese dell’anno.

Il Preolimpico di San Juan (Porto Rico) si giocherà da martedì 2 luglio a domenica 7 luglio (o meglio, lunedì 8 luglio visto che in Italia sarà scoccata la mezzanotte alla palla a due della finale). La copertura tv attualmente nota è quella di Sky Sport, che utilizzerà i suoi servizi streaming SkyGo e Now; diretta streaming anche su DAZN. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale degli incontri dell’Italia, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PREOLIMPICO SAN JUAN CON L’ITALIA

Martedì 2 luglio

Ore 23:30 Italia-Bahrein

Mercoledì 3 luglio

Ore 2:30 Messico-Lituania

Ore 23:30 Lituania-Costa d’Avorio

Giovedì 4 luglio

Ore 2:30 Porto Rico-Bahrein

Ore 23:30 Costa d’Avorio-Messico

Venerdì 5 luglio

Ore 2:30 Porto Rico-Italia

Sabato 6 luglio

Ore 22:00 1a semifinale

Domenica 7 luglio

Ore 1:00 2a semifinale

Lunedì 8 luglio

Ore 00:00 Finale

PROGRAMMA PREOLIMPICO SAN JUAN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport (Italia)