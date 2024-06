NBA Finals 2024, i Boston Celtics vincono gara-1 contro i Dallas Mavericks e si portano sull’1-0! 20 punti per Porzingis al rientro dall’infortunio

I Boston Celtics vincono gara-1 della NBA Finals 2024, rispettano il fattore campo e si portano sull’1-0 nella serie contro i Dallas Mavericks! Match indirizzato sui binari giusti per la franchigia del Massachusetts con un primo quarto da 37-20, con i texani che hanno avuto una reazione nel terzo parziale ma non è bastata. Si ritorna in campo lunedì 10 giugno alle 2:00 ora italiana per la gara-2 in programma ancora al TD Garden.

Coach Joe Mazzulla ritrova una pedina importante come Kristaps Porzings al rientro dopo un mese fermo ai box per infortunio, con il centro lettone che parte dalla panchina ma risulta decisivo per le sorti della sfida con 20 punti messi a referto (oltre a 6 rimbalzi e 3 stoppate). Dallas prova a rimanere in scia ad inizio partita con Irving e Washington (17-15), con Boston che preme sull’acceleratore e vola a +10 grazie all’appoggio di Porzingis (28-18) che costringe Jason Kidd a chiamare time-out. Hardy prova a dare una scossa (28-20), ma i Celtics non calano l’intensità e chiudono a +17 dopo 12’ di gioco (37-20). Nella seconda frazione il copione non cambia, con i padroni di casa che continuano a mantenere alta l’intensità e sfondano perfino il muro dei venti punti di margine ancora con Porzingis che non sembra soffrire della lunga assenza (48-27). Kleber e Washington battono un colpo per i Mavericks (63-37), con Luka Doncic che piazza cinque punti in fila per il 63-42 con cui si va all’intervallo lungo.

I texani escono dagli spogliatoi con tutt’altro piglio rispetto al primo tempo: la squadra di Jason Kidd – che era in campo nell’unico titolo vinto dai ‘Mavs’ nel 2011 – riesce infatti a risalire parzialmente la china riportandosi sotto la doppia cifra di svantaggio con la bomba di Doncic (72-64), con coach Mazzulla costretto a chiamare time-out. I Celtics ripartono benissimo dopo il minuto di sospensione con un break micidiale di 13-2 firmato Porzingis-Tatum-Brown, per riportarsi a +12 all’ultima pausa breve del match (86-66). Nel quarto conclusivo la compagine che ha dominato la Eastern Conference può permettersi quindi di giocare con il cronometro forte dell’importante margine accumulato (92-71), raggiungendo anche quota cento punti segnati con il piazzato di Jhrue Holiday ed i liberi di Jaylen Brown (100-75). Dallas cerca di rendere meno pesante il passivo, con il fade-away di Hardy e la tripla di Green che fissano il punteggio finale sul 107-89 con cui i Boston Celtics si aggiudicano gara-1 delle NBA Finals 2024!

Oltre al già citato Kristaps Porzingis autore di 20 punti, anche Jayson Tatum mette la firma sul successo dei Celtics con una doppia doppia da 16 punti ed 11 rimbalzi. 22 punti per Jaylen Brown e 15 per Derrick White, mentre ai Mavericks non bastano i 30 punti e 10 rimbalzi di un mai domo Luka Doncic e i 14 punti di P.J. Washington ad evitare il ko – 12 punti invece per Kyrie Irving.