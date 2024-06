MX2, GP Lettonia: a Kegums lo scontro tra De Wolf e Coenen. Adamo vuole accorciare

Sale l’attesa per il GP della Lettonia, appuntamento numero nove del Campionato Mondiale 2024 di motocross, specialità MX2. Non sarà un appuntamento come gli altri, in quanto il circuito di Kegums potrebbe cambiare le gerarchie ai piani alti della classifica, sempre più equilibrate in una rassegna capace di regalare emozioni gara dopo gara.

Ricordiamo infatti che, grazie al doppio successo in terra teutonica, Lucas Coenen ha accorciato leggermente le distanze sul primo della classe Kay De Wolf. Nello specifico il pilota Husqvarna guida la graduatoria con 396 punti, conservando un vantaggio di appena 59 lunghezze rispetto al diretto rivale.

Appare evidente che tra le ambizioni del belga ci sia l’obiettivo di avvicinarsi ancora di più al nederlandese: tuttavia sarà davvero complesso: già lo scorso anno infatti De Wolf ha sfoggiato una prestazione monstre, dominando ogni segmento con delle prestazioni molto convincenti, fronteggiando un vero e proprio acquazzone con una guida sicura e di grande passo. Curiosità vuole che proprio nel 2023 la Lettonia consegnò al Mondiale un cambio nella classifica proprio con De Wolf, finalmente davanti dopo aver ottenuto ben undici podi in stagione. Oggi, a distanza di un anno, la storia potrebbe ripetersi ancora con Coenen.

Attenzione però ovviamente anche ad Andrea Adamo, ormai entrato con sicurezza in ritmo e motivato a proseguire la sua rincorsa verso le posizioni di vertice. Al momento il siciliano è al quinto posto con 299 alle spalle di Liam Everts (304) e Simon Laengenfelder (333). Ma l’occasione sarà ghiotta anche per migliorare i piazzamenti dell’anno scorso, dove ottenne un quarto e quinto posto. Sarà un weekend tutto da vivere.