MXGP, GP Germania: Prado mette la freccia e sorpassa. Mondiale alla svolta?

Scia, freccia e sorpasso. L’ottava tappa del Mondiale 2024 di MXGP, il GP della Germania, potrebbe rivelarsi lo snodo fondamentale della stagione. Dopo un dominio pressoché totale infatti il detentore del titolo Jorge Prado ha superato in classifica il diretto avversario Tim Gajser, con l’obiettivo di cercare la fuga già da questo weekend in quel di Kegums.

Sul circuito del Teutschenthal la furia rossa della GasGas si è resa artefice di due prove solide seppur differenti. In occasione di gara-1 infatti il pilota è sgusciato via dal cancelletto schivando la bagarre e mantenendo la testa della classifica per tutta la durata della prova, conducendo una guida perfetta, di gran passo e controllo, come dimostra il margine di 12 secondi rifilati ad Herlings, poi secondo davanti appunto a Gajser.

Più ostica gara-2, dove lo spagnolo è sì balzato in testa già dal via, ma ha dovuto fare i conti con la concorrenza agguerrita di Herlings e Gayser, con quest’ultimo che, dopo aver passato l’olandese al tredicesimo giro, ha messo Prado nel mirino, non riuscendo tuttavia a ribaltare le sorti di una corsa che aveva dato già chiare indicazioni fin dai primi metri.

Di fatto, con il terreno asciutto, il nativo di Lugo si è reso artefice di una lezione di guida, mandando un segnale importantissimo: adesso che il sorpasso è avvenuto, lo spagnolo vuole fare il vuoto. E ci proverà già dal GP di Lettonia, circuito dove dovrà fare i conti con Herlings, l’anno scorso dominatore totale.

Chiaro scuro invece per i centauri italiani. Alla settima piazza di Andrea Bonacorsi in gara-1 si è infatti controbilanciata una gara-2 negativa per tutti gli altri contendenti, traditi dall’uscita del cancelletto. Rimane comunque un decimo posto di Guadagnini nella seconda frazione e una bella rimonta di Bonacorsi, diciannovesimo dopo essere partito in ultima posizione.