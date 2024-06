Musetti-Koepfer oggi in tv, orario ATP Stoccarda 2024: programma, canale, streaming

Lorenzo Musetti sfiderà Dominik Koepfer per cercare l’accesso ai quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccarda. Per il toscano, dopo l’esordio di successo (ma dovendo attendere sette match point per concretizzare l’ottavo) contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, una sfida che lo riporta per certi versi indietro di qualche anno.

Koepfer, infatti, fu suo avversario agli Internazionali d’Italia 2020, quelli spostati a settembre perché la pandemia di Covid-19 aveva sconvolto tutto il panorama tennistico internazionale. In quell’occasione, Musetti arrivava dalle vittorie su Wawrinka e Nishikori, ma, in quell’ottavo di finale, fu limitato da alcuni problemi di natura fisica che gli impedirono soprattutto nel secondo parziale di lottare. Ora, chiaramente, tutta la storia è diversa, e anche se il tedesco ha dei buoni numeri sul veloce, per il numero 2 azzurro c’è ampia possibilità di giocarsi le proprie carte.

Il match tra Lorenzo Musetti e Dominik Kopefer si giocherà alle ore 11:00 sul campo centrale di Stoccarda. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

