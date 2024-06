ATP Stoccarda 2024, Musetti brilla all’esordio sull’erba e supera il francese Mpetshi Perricard

Buona la prima sull’erba per Lorenzo Musetti. All’esordio nel torneo ATP di Stoccarda, il tennista toscano ha sconfitto il promettente francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 66 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 7-6 (9) 7-6 (9) dopo due ore di gioco. Una vittoria di carattere per Musetti contro un avversario ostico come il transalpino, che ha un servizio davvero potentissimo e che sull’erba può essere molto tignoso.

Mpetshi Perricard ha chiuso con 21 ace, ma bisogna considerare che tirava prima e seconda alla stessa velocità. Un ottimo Musetti comunque nei turni di servizio, dove non ha concesso palle break. Il transalpino, invece, ne ha offerte otto, ma le ha salvate tutte e quasi sempre con l’aiuto del servizio e con pochi rimpianti per l’azzurro. Musetti ha concluso il suo match con 23 vincenti e 13 errori non forzati, mentre Mpetshi Perricard con 44 vincenti e 25 errori.

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Musetti tiene bene la battuta, mentre in risposta fa quello che può contro la potenza impressionante di Mpetshi Perricard. Nell’undicesimo game, però, il toscano si procura ben tre palle break, ma il francese le annulla tutte con il servizio. Si va di conseguenza al tie-break, con Musetti bravissimo ad annullare due set point (prima con un servizio vincente e poi con un bel dritto) e poi a chiudere in suo favore il parziale per 11-9.

Musetti può allungare in avvio di secondo set, ma Mpetshi Perricard annulla la palla break con un ace. Si viaggia sul filo dell’equilibrio e si arriva ad un decimo game dove Musetti si procura quattro match point. Purtroppo l’azzurro non può davvero fare nulla, visto che il francese piazza tre ace ed un servizio vincente, salvandosi clamorosamente. Si va ancora al tie-break, con Musetti che annulla un set point e poi al quarto match point (ottavo in totale) con un ace centrale va a chiudere ancora per 11-9.

Nel prossimo turno Musetti, che è testa di serie numero cinque, affronterà il tedesco Dominik Koepfer, che ieri ha superato Zhizhen Zhang al termine di una clamorosa battaglia per 4-6 7-6 7-6.