Musetti-de Minaur, ATP Queen’s 2024 oggi in tv: orario, programma, streaming

Seconda settimana sull’erba per Lorenzo Musetti, che al Queen’s difende i quarti di finale del 2023. Stavolta, però, l’esordio è di quelli realmente complessi. Dall’altra parte della rete c’è Alex de Minaur, con l’australiano che arriva dalla vittoria a ‘s-Hertogenbosch.

Solo una volta i due si sono confrontati, al primo turno degli Australian Open 2022. Era un momento particolarmente difficile per il toscano, che vinse sì il primo set, ma fu poi battuto in modo netto per 3-6 6-3 6-0 6-3. Anche oggi per il classe 2002 la situazione non è favorevole, in virtù dei precedenti risultati del suo avversario, ma la fiducia acquisita dopo la semifinale a Stoccarda, che è quanto di meglio sia arrivato da Musetti sull’erba, fa ben sperare.

Il match tra Lorenzo Musetti e Alex de Minaur (1° turno dell’ATP 500 del Queen’s) si giocherà oggi alle ore 13:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-DE MINAUR, ATP QUEEN’S 2024

Martedì 18 giugno

Campo Centrale

Ore 13:00 Musetti (ITA)-de Minaur (AUS) [2] – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA MUSETTI-DE MINAUR, ATP QUEEN’S 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport