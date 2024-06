MotoGP e F1 oggi in tv: orari gare 30 giugno, streaming, programma TV8 e Sky

Si preannuncia una domenica 30 giugno campale per gli appassionati di motori, che si apprestano a vivere un doppio appuntamento ravvicinato con il Motomondiale in Olanda e la Formula Uno in Austria. Fari puntati sul TT di Assen per il circus delle due ruote, con Francesco Bagnaia che vuole bissare il successo della Sprint e completare un weekend perfetto per avvicinarsi ulteriormente al leader del campionato Jorge Martin.

Pecco è il grande favorito per la vittoria ma dovrà guardarsi le spalle anche dal compagno di squadra Enea Bastianini, oltre a Marc Marquez e all’Aprilia di Maverick Viñales. In F1 il punto di riferimento in vista della gara è sempre Max Verstappen, che scatterà dalla pole position sulla Red Bull davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Mercedes di George Russell. Obiettivo podio difficile ma non impossibile per Ferrari, che parte in quarta e sesta posizione con Sainz e Leclerc.

Le gare del Motomondiale ad Assen verranno trasmesse in diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP (streaming su tv8.it, Sky Go e Now), mentre il Gran Premio d’Austria di F1 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (streaming su Sky Go e Now), con differita in chiaro su TV8 dalle 17.55. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutti gli eventi odierni con aggiornamenti in tempo reale.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Domenica 30 giugno

Ore 9.40 MotoGP, Warm-up ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Moto3, Gara ad Assen (Olanda) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Moto2, Gara ad Assen (Olanda) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 MotoGP, Gara ad Assen (Olanda) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 F1, Gara a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per la F1 Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; per il Motomondiale TV8 (tranne il warm-up della MotoGP), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, Now e tv8.it (per le gare del Motomondiale).

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in chiaro il GP d’Austria di F1 in differita dalle ore 17.55.