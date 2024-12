F1, dove si svolgeranno le 6 Sprint nel Mondiale 2025

Mentre si sta ufficialmente per concludere l’anno in corso, è già tempo di pensare a quello che vedremo nel 2025, soprattutto pensando al Mondiale di Formula Uno. Ci attende un campionato di estrema importanza per la massima categoria del motorsport. Celebreremo, infatti, il 75° compleanno della F1, con 24 appuntamenti tutti da vivere. Max Verstappen riuscirà a centrare il pokerissimo in fatto di titoli iridati, oppure Ferrari, McLaren e Mercedes saranno in grado di emergere?

Lo scopriremo nei prossimi mesi. Da marzo e dicembre. Una lunghissima rincorsa che dovrà fare particolare attenzione anche alle Sprint Race. Le gare su distanza ridotta che verranno proposte per il quinto anno consecutivo. Anche in occasione del Mondiale 2025 saranno 6 e potrebbero andare a consegnare punti pesanti per i titoli piloti e costruttori.

Dove si svolgeranno le Sprint Race edizione 2025? Sul tracciato di Interlagos di San Paolo ci prepariamo per un filotto di Sprint Race aperto sin dal 2021, mentre in Belgio (nel tempio della velocità di Spa-Francorchamps) tornerà dopo la prima apparizione del 2023. Shanghai e Miami sono pronte ad ospitare la Sprint Race per il secondo anno consecutivo, mentre Austin e Qatar torneranno nel calendario per la terza volta. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio le sei date dove vivremo le Sprint Race nel 2025.

CALENDARIO SPRINT RACE F1 2025

1) 21-23 marzo – Gran Premio della Cina – Shanghai

2) 2-4 maggio – Gran Premio di Miami – Miami

3) 25-27 luglio – Gran Premio del Belgio – Spa-Francorchamps

4) 17-19 ottobre – Gran Premio degli Stati Uniti – Austin

5) 7-9 novembre – Gran Premio del Brasile – San Paolo

6) 28-30 novembre – Gran Premio del Qatar – Lusail

IL CALENDARIO MONDIALE F1 2025