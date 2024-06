Motocross oggi in tv, GP Lettonia 2024: orari MXGP e MX2, programma, streaming

A Kegums si concluderà oggi, domenica 9 giugno, il GP di Lettonia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della nona tappa della stagione 2024 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Jorge Prado, mentre in MX2 comanda Kay de Wolf.

Di seguito il programma con gli orari completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 09.25 la MX2, alle 09.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 12.15 ed alle 15.10, per la MXGP start alle 13.15 ed alle 16.10.

Per il GP di Lettonia sarà prevista la trasmissione in diretta tv su Rai Sport HD solo per gara 2 della MX2, mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv.com, eurosport.it e discovery+, e, solo per gara 2 della MXGP, su Rai Play Sport 1, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale solo per le due gare della MXGP.

CALENDARIO GP LETTONIA 2024 MOTOCROSS OGGI

Domenica 9 giugno – Kegums (Lettonia)

09.25 Motocross, GP Lettonia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

09.45 Motocross, GP Lettonia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

12.15 Motocross, GP Lettonia: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

13.15 Motocross, GP Lettonia: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

15.10 Motocross, GP Lettonia: MX2, gara 2 – Rai Sport HD, mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

16.10 Motocross, GP Lettonia: MXGP, gara 2 – Rai Play Sport 1, mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

PROGRAMMA GP LETTONIA 2024 MOTOCROSS OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD solo per gara 2 MX2.

Diretta streaming: su mxgp-tv.com, eurosport.it e discovery+, solo per gara 2 MXGP Rai Play Sport 1.

Diretta Live testuale: su OA Sport, solo per le gare della MXGP.