Motocross, il GP di Germania dà il via alla tripletta di giugno. Prado vuole rispondere a Gajser

Dopo un fine settimana di riposo, torna alla ribalta il Mondiale di motocross 2024. Non solo, si va ad aprire una importante tripletta che ci condurrà verso la fase decisiva della stagione. Nel corso del weekend in arrivo, infatti, vivremo il Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale di MXGP 2024.

Dopo la gara in terra teutonica passeremo al Gran Premio di Lettonia in quel di Kegums, prima del Gran Premio d’Italia sul circuito di Maggiore. Dopodiché la classe regina si imbarcherà verso il sud-est asiatico per la doppietta indonesiana tra la fine di giugno e l’inizio del mese di luglio.

Per il momento meglio concentrarsi su quello che vivremo sul tracciato di Teutschenthal. Il nuovo capitolo della sfida tra Tim Gajser e Jorge Prado, con Romain Febvre e Jeffrey Herlings sullo sfondo. In vetta alla graduatoria generale della MXGP c’è stato un nuovo sorpasso. Al comando ora troviamo lo sloveno della Honda con 348 punti e 5 punti di vantaggio sullo spagnolo del team Gas Gas.

Al loro inseguimento Romain Febvre, terzo con 29 punti di ritardo da Tim Gajser, mentre al quarto posto si colloca un Jeffrey Herlings sempre più vicino alla forma ideale, anche se accusa già 61 punti di distacco dalla prima posizione. In Germania vedremo anche gli italiani a caccia della ribalta. Andrea Bonacorsi, dopo lo sbarco dalla MX2, ha messo in mostra manche solide, mentre da Mattia Guadagnini a tutti gli altri, c’è la necessità di crescere, gara dopo gara per stanziarsi sempre più con frequenza nella zona punti.