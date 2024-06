Mondiali basket U17 2024: il calendario e gli orari delle partite dell’Italia. Dove vederla in tv e streaming

Si apre con la giornata di domani l’estate delle manifestazioni giovanili per Nazionali. E si parte col botto, cioè con i Mondiali Under 17 che si giocano a Istanbul, in Turchia. Questa volta c’è anche l’Italia, fresca di podio europeo a livello Under 16 di un anno fa.

Per l’Italia raggruppamento realmente internazionale. Innanzitutto arriva l’Argentina, poi i padroni di casa della Turchia e, quindi, la Nuova Zelanda. Si tratta di una rassegna in cui gli USA sono sempre stati campioni fin da quando è stata istituita, nel 2010. Tantissimi i nomi di grido passati da qui (Bradley Beal, Jamal Murray e soprattutto Jayson Tatum, solo per dirne tre). Italia al via con due consistenti blocchi, quelli di Olimpia Milano e di Bassano.

I Mondiali Under 17 si giocheranno da sabato 29 giugno a domenica 7 luglio. Non ci sarà copertura su emittenti tv italiane. La diretta streaming di tutti i match è però disponibile in forma gratuita, come per tutte le rassegne giovanili, tramite il canale YouTube della FIBA.

CALENDARIO MONDIALI BASKET UNDER 17 2024

Sabato 29 giugno

Ore 11:00 Spagna-Porto Rico – Girone A (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 11:30 Lituania-Filippine – Girone A (Sinan Erdem Dome)

Ore 13:30 Egitto-Australia – Girone D (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 14:00 Germania-Canada – Girone D (Sinan Erdem Dome)

Ore 16:00 Cina-Guinea – Girone B (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 16:30 USA-Francia – Girone B (Sinan Erdem Dome)

Ore 18:30 Italia-Argentina – Girone C (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 19:00 Turchia-Nuova Zelanda – Girone C (Sinan Erdem Dome)

Domenica 30 giugno

Ore 11:00 Australia-Germania – Girone D (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 11:30 Canada-Egitto – Girone D (Sinan Erdem Dome)

Ore 13:30 Francia-Cina – Girone B (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 14:00 Guinea-USA – Girone B (Sinan Erdem Dome)

Ore 16:00 Porto Rico-Lituania – Girone A (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 16:30 Filippine-Spagna – Girone A (Sinan Erdem Dome)

Ore 18:30 Nuova Zelanda-Argentina – Girone C (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 19:00 Italia-Turchia – Girone C (Sinan Erdem Dome)

Martedì 2 luglio

Ore 11:30 Francia-Guinea – Girone B (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 11:30 Cina-USA – Girone B (Sinan Erdem Dome)

Ore 14:00 Spagna-Lituania – Girone A (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 14:00 Filippine-Porto Rico – Girone A (Sinan Erdem Dome)

Ore 16:30 Egitto-Germania – Girone D (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 16:30 Canada-Australia – Girone D (Sinan Erdem Dome)

Ore 19:00 Italia-Nuova Zelanda – Girone C (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 19:00 Argentina-Turchia – Girone C (Sinan Erdem Dome)

Mercoledì 3 luglio

Ore 11:00 Ottavi di finale

Ore 11:30 Ottavi di finale

Ore 13:30 Ottavi di finale

Ore 14:00 Ottavi di finale

Ore 16:00 Ottavi di finale

Ore 16:30 Ottavi di finale

Ore 18:30 Ottavi di finale

Ore 19:00 Ottavi di finale

Venerdì 5 luglio

Ore 11:00 Quarti 9°-16° posto (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 11:30 Quarti di finale (Sinan Erdem Dome)

Ore 13:30 Quarti 9°-16° posto (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 14:00 Quarti di finale (Sinan Erdem Dome)

Ore 16:00 Quarti 9°-16° posto (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 16:30 Quarti di finale (Sinan Erdem Dome)

Ore 18:30 Quarti 9°-16° posto (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 19:00 Quarti di finale (Sinan Erdem Dome)

Sabato 6 luglio

Ore 10:30 Semifinale 5°-8° posto (Sinan Erdem Dome)

Ore 11:00 Semifinale 13°-16° posto (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 13:00 Semifinale 5°-8° posto (Sinan Erdem Dome)

Ore 13:30 Semifinale 13°-16° posto (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 16:00 Semifinale 9°-12° posto (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 16:30 Semifinale (Sinan Erdem Dome)

Ore 18:30 Semifinale 9°-12° posto (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 19:00 Semifinale (Sinan Erdem Dome)

Domenica 7 luglio*

Ore 9:30 Finale 15°-16° posto (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 10:30 Finale 7°-8° posto (Sinan Erdem Dome)

Ore 12:00 Finale 13°-14° posto (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 13:00 Finale 5°-6° posto (Sinan Erdem Dome)

Ore 14:30 Finale 11°-12° posto (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 16:00 Finale 3°-4° posto (Sinan Erdem Dome)

Ore 17:00 Finale 9°-10° posto (Ahmet Cömert Sport Hall)

Ore 19:00 Finale (Sinan Erdem Dome)

*Alcuni orari potrebbero cambiare per scelte organizzative

PROGRAMMA MONDIALI BASKET UNDER 17 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube FIBA