Basket, i convocati dell’Italia per il Mondiale U17: i 12 azzurrini scelti da coach Mangone

Da sabato 29 giugno a domenica 7 luglio Istanbul ospiterà i Campionati Mondiali Under 17 di basket maschile 2024, primo grande evento internazionale giovanile dell’estate per i colori azzurri. L’Italia, grazie all’argento europeo U16 dell’anno scorso, si è infatti qualificata per la rassegna iridata riservata ai giocatori nati dopo il 1° gennaio del 2007.

Il CT Giuseppe Mangone ha definito il roster ufficiale che giocherà il Mondiale in Turchia: Patrick Hassan, Maikcol Giuliano Perez, Adrian Samuel Mathis, Jason Nistrio, Giovanni Granai, Francesco Carnevale, Luigi Suigo, Achille Lonati, Diego Garavaglia, Matteo Accorsi, Mattia Ceccato e Brian Angeletti.

Il debutto degli azzurrini è previsto sabato 29 giugno alle ore 19.30 contro l’Argentina, mentre nelle altre due partite del girone affronteranno i padroni di casa turchi domenica 30 giugno alle ore 20.00 e la Nuova Zelanda martedì 2 luglio alle 20.00. Nessuna eliminazione nella prima fase, con l’Italia che incrocerà agli ottavi il raggruppamento composto da Egitto, Germania, Canada, Australia.

CONVOCATI ITALIA MONDIALE U17 BASKET

0 PATRICK HASSAN 2007 1.85 PM ORANGE1 BASKET BASSANO

1 MAIKCOL GIULIANO PEREZ 2007 2.02 A ORANGE1 BASKET BASSANO

2 ADRIAN SAMUEL MATHIS 2007 1.85 G LAKE TRAVIS HIGH SCHOOL-USA

7 JASON NISTRIO 2007 2.11 C ORANGE1 BASKET BASSANO

8 GIOVANNI GRANAI 2007 1.94 G STELLA AZZURRA

11 FRANCESCO CARNEVALE 2007 1.94 PM ORANGE1 BASKET BASSANO

19 LUIGI SUIGO 2007 2.16 C OLIMPIA MILANO

22 ACHILLE LONATI 2007 1.95 G PALL. OLIMPIA MILANO

23 DIEGO GARAVAGLIA 2007 2.00 A PALL. OLIMPIA MILANO

24 MATTEO ACCORSI 2007 1.90 G VIRTUS PALL. BOLOGNA

25 MATTIA CECCATO 2007 1.95 PM PALL. OLIMPIA MILANO

32 BRIAN ANGELETTI 2007 2.02 C ORANGE1 BASKET BASSANO