LIVE Paolini-Rybakina, Roland Garros 2024 in DIRETTA: azzurra sfavorita, ma può giocarsela

Jasmine Paolini ed Elena Rybakina si ritrovano ancora una volta a tre partite dal titolo, un mese e mezzo dopo il quarto di finale di Stoccarda. La terra indoor tedesca disse allora bene alla kazaka, che lasciò per strada un secondo set in cui l’azzurra fu abile a metterla in difficoltà e a sfruttare i numerosi passaggi a vuoto della n.4 del mondo, che chiuse 6-3, 5-7, 6-3. Per la prima volta l’allieva di Renzo Furlan si trova a giocare un quarto di finale a livello Slam, lei che prima del 2024 non si era mai spinta oltre il 3° turno.

L’azzurra ha stabilizzato la sua posizione virtuale alle WTA Finals, portandosi in settima posizione a soli 60 punti di distacco dalla cinese Zheng. In caso di semifinale, che chiaramente assumerebbe i contorni dell’impresa Paolini salirebbe a un passo dalla top 10 e si porterebbe in sesta posizione nella race a +451 punti da Jelena Ostapenko, virtualmente l’ottava giocatrice qualificata al torneo conclusivo della stagione. Nei precedenti Rybakina guida per 2-1, ma quella vittoria per l’azzurra arrivò per ritiro, sempre ai quarti di finale, in questa stagione nel magico torneo di Dubai.

