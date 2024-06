LIVE Paolini-Kasatkina, WTA Eastbourne 2024 in DIRETTA: l’azzurra sogna la prima finale sull’erba

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell semifinale del WTA 500 di Eastbourne tra Jasmine Paolini e Daria Kasatkina.

Quasi un derby azzurro, se consideriamo che sulla panchina della giocatrice russa giace Flavio Cipolla, ex top 100 romano. Con Renzo Furlan, rappresentano una “coppia” d’èlite di coach azzurri, che hanno a loro modo conquistato traguardi non indifferenti. La finale al Roland Garros pare aver dato ancora una spinta ulteriore a Jasmine Paolini, che ha vinto le prime due partite sull’erba della carriera approfittando del ritiro di Elise Mertens e sconfiggendo in due parziali l’erbivora Katie Boulter.

In molti non erano convinti dell’adattabilità della toscana sui prati, ma dovranno a quanto pare ricredersi. Il tennis di Jasmine, pieno di aggressioni, colpi piatti e con il servizio e la risposta che sono entrati completamente in un’altra dimensione. Se la terra battuta, superficie su cui l’atleta di Castelnuovo Garfagnana è cresciuta, le ha regalato un traguardo pazzesco come una finale Slam, l’erba potrà contribuire a portarla sempre più in alto nel ranking WTA. Vincendo oggi, si avvicina a meno di 100 punti da Marketa Vondrousova, al momento sesta.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della semifinale del WTA 500 di Eastbourne che vede di fronte Jasmine Paolini e Daria Kasatkina. Si parte come seconda partita dalle 12, dopo la prima semifinale tra Keys e Fernandez.