LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 85-73, Serie A basket 2024 in DIRETTA: l’EA7 si conferma campione d’Italia

22.32 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match e molto altro su OA Sport.

22.31 E’ partita la festa al “Forum” di Assago, top-scorer del match un incontenibile Nikola Mirotic da 30 punti, il migliore della Virtus è invece Isaia Cordinier che chiude l’ultima gara della stagione a quota 21.

22.30 Una gara 4 praticamente mai in discussione per l’Olimpia Milano, abile nel dare una spallata decisiva nel secondo quarto in grado di indirizzare il match nonostante il disperato tentativo di rimonta della Virtus nel finale. Per la squadra di Ettore Messina arriva dunque il terzo Scudetto consecutivo, il trentunesimo della storia del club meneghino.

E’ FINITA! L’OLIMPIA MILANO E’ CAMPIONE D’ITALIA!

85-73 Flaccadori si appoggia al vetro, 27″ da giocare, tutto il “Forum” aspetta solo la sirena.

83-73 2/2 Shields.

Tripla sul ferro si Shengelia poi fallo di Abass su Shields.

81-73 1/2 Mirotic, 1’15” sul cronometro.

Nikola Mirotic va a conquistare un nuovo viaggio in lunetta.

80-73 Ancora Cordinier, -7 Virtus.

80-71 Cordinier si appoggia al vetro.

80-69 Liberi di Mirotic.

Rimbalzo di Mirotic che subisce poi il fallo di Pajola e andrà in lunetta con due liberi.

78-69 TRIPLA di Polonara, la Virtus resta aggrappata al match, time out Milano.

78-66 Schiacciata di Cordinier.

78-64 Shields dalla lunetta.

76-64 Si prosegue con i liberi, 3’30” da giocare, squadre in bonus.

74-62 Penetrazione di Lundberg.

74-60 Penetrazione di Hall, +14 Olimpia che a questo punto del match inizia a profumare di Scudetto. Altro time out Virtus.

72-60 TRIPLA di Mirotic. Time out Banchi.

69-60 Dentro il libero aggiuntivo, Bologna torna sotto la doppia cifra di svantaggio, 5’22” da giocare.

69-59 LUNDBERG! Penetrazione del danese che trova il canestro con il fallo di Melli.

Sta provando (e sbagliando) tanto da tre la Virtus in questa fase.

69-57 Un libero di Mirotic.

68-57 TRIPLA di Abass, la Virtus ci crede. 6’37” alla sirena finale.

68-54 Liberi di Melli.

Quinto fallo di Bologna nel quarto e quinto personale per Mickey che deve abbandonare la partita.

66-54 SCHIACCIATA di Abass in contropiede.

0/2 Voigtmann in lunetta.

66-52 Layup di Polonara. Servirebbe una rimonta galattica a Bologna per portare la serie a gara 5.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

66-50 Cordinier chiude il terzo quarto.

66-48 SHIELDS DA TRE!

63-48 TRIPLA di Lundberg, prova a scuotersi la Virtus.

63-45 Appoggio al vetro di Polonara.

63-43 Flaccadori riporta Milano sul +20.

61-43 Dunston trova un gioco da tre, 2’30” per chiudere il terzo quarto.

61-40 Hines porta Milano sul nuovo massimo vantaggio.

59-40 TRIPLA di Shields.

56-39 Un libero di Dunston.

56-38 Punteggio ritoccato con alcuni liberi, 5’54” da giocare nel terzo quarto, 3-3 i falli.

55-36 Liberi di Mirotic che portano Milano a -20 con lo Scudetto che sembra avvicinarsi sempre di più

54-36 2/2 Melli.

Gli arbitri confermano il fallo normale dopo il check al video tra le proteste del “Forum”.

Fallo di Shengelia sulla penetrazione di Melli, potrebbe arrivare l’antisportivo per il georgiano.

52-36 MELLI dall’angolo, scappa via Milano sul +16.

49-36 TRIPLA di Mirotic.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.17 Si chiude un primo tempo in cui l’Olimpia Milano di Ettore Messina è stata in grado di cambiare marcia nel secondo quarto. +10 per Mirotic e compagni a fine primo tempo. A tra poco per il racconto degli ultimi due quarti.

46-36 Abass si appoggia al vetro sulla sirena del primo tempo.

46-34 2/2 Flaccadori.

Terzo fallo di Hackett che manda in lunetta Flaccadori.

44-34 Piazzato di Abass.

44-32 Dentro il libero aggiuntivo, +12 Olimpia con 1’39” da giocare nel secondo quarto.

43-32 MIROTIC! Canestro con il fallo di Mickey.

41-32 Lundberg in penetrazione.

41-30 Appoggio a canestro di Mirotic. 3’09” per chiudere il primo tempo.

39-30 Dentro il libero aggiuntivo.

38-30 MIROTIC! Canestro con il fallo di Shengelia, potenziale gioco da tre.

36-28 TRIPLA di Napier, 4’23” da giocare nel secondo quarto.

30-28 Penetrazione di Cordinier.

30-26 Liberi di Mirotic.

28-26 Napier pesca il taglio di Melli.

26-26 TRIPLA di Polonara.

Non riesce a sbloccarsi Milano nel secondo quarto, 7’36” da giocare prima dell’intervallo.

26-23 Appoggio al tabellone di Voigtmann.

24-23 Penetrazione di Hall.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

22-23 Voigtmann dalla media.

20-23 Polonara si iscrive al tabellino del match con due liberi.

20-21 TRIPLA di Flaccadori.

17-21 Ancora Cordinier.

17-19 Penetrazione di Cordinier.

17-17 Dunston si appoggia al tabellone.

17-15 2/2 Hall, 2’28” sul cronometro.

Viaggio in lunetta per Devon Hall.

15-15 Fa tutto da solo Pajola, contro-parziale di 8-0 Virtus e nuova parità. Time out Milano.

15-13 Contropiede Virtus che si chiude con l’assist di Pajola per Cordinier.

15-11 Dentro il libero aggiuntivo.

15-10 CORDINIER DA TRE CON FALLO SUBITO! Grande giocata del francese per interrompere l’emorragìa bolognese.

15-7 TRIPLA di Tonut, scappa via Milano sul +8, massimo vantaggio.

12-7 Tonut allunga il parziale di Milano a 12-2, time out Banchi.

10-7 2/2 Mirotic.

Altro viaggio in lunetta per Nikola Mirotic, Bologna in bonus.

8-7 Mirotic porta avanti Milano per la prima volta nella serata.

6-7 Altri liberi di Mirotic. 6’56” da giocare nel primo quarto, 3-3 i falli.

4-7 Shengelia si appoggia al vetro in avvicinamento.

4-5 Liberi di Mirotic.

2-5 Tonut firma i primi due punti della serata per Milano.

0-5 Ancora Hackett, appoggio a canestro dell’ex Siena.

0-3 Dentro il libero aggiuntivo.

0-2 HACKETT! Subito un canestro e un fallo subìto dall’ex di serata.

SI PARTE!

20.25 I QUINTETTI, MILANO: Napier, Tonut, Shields. Mirotic, Melli; BOLOGNA: Lundberg, Hackett, Abass, Shengelia, Mickey.

20.20 Servirà una vittoria alla Virtus Bologna per impattare la serie e andare poi a giocarsi il titolo sul proprio campo in gara 5.

20.15 Un quarto d’ora alla palla a due del match, le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento al “Mediolanum Forum” di Assago.

20.10 Dopo la vittoria in gara 2 per l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina stasera ci sarà il primo match-point per il terzo Scudetto consecutivo davanti ai propri tifosi.

20.05 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara 4 della finale Scudetto della Serie A di basket 2023-2024.

Dopo la vittoria in gara 3 l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina avrà dunque a disposizione una partita davanti ai propri tifosi per conquistare il terzo Scudetto consecutivo. Dopo aver sovvertito fin da subito il fattore campo nella serie imponendosi a Bologna in gara 1 l’Armani ha poi ceduto alla Virtus in gara 2 imponendosi invece due giorni fa al “Forum”, 81-78 al termine di una gara tiratissima.

Di rovescio sarà una gara da dentro o fuori per la Virtus Bologna di Luca Banchi, costretta a vincere per poi andare a giocarsi il titolo sul proprio campo. E’ stato un finale di partita che ha fatto molto discutere quello di gara 3 per le V Nere, vittime di una decisione arbitrale considerata discutibile e che ha precluso la Segafredo del potenziale ultimo tiro che avrebbe potuto portare la contesa ai supplementari.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara 4 della finale Scudetto del campionato di Serie A di basket 2023-2024. Palla a due prevista per le ore 20.30 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.