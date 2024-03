LIVE Musetti-Shelton, ATP Miami 2024 in DIRETTA: si giocherà in tarda serata/notte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno del Masters 1000 di Miami tra Lorenzo Musetti e l’americano Ben Shelton. Secondo confronto diretto tra i due con il toscano che si è imposto per 2-1 sull’erba del Queen’s nel 2023. Il vincente dell’incontro troverà agli ottavi uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il francese Gael Monfils.

Musetti, ventiduenne di Carrara, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato per 2-0 il russo Safiullin in seguito al bye che gli ha permesso di evitare di scendere in campo nel primo turno. Il talentuoso azzurro sta cercando l’acuto in una complicata finestra di stagione sul cemento outdoor che gli ha portato in dote come miglior risultato al massimo i quarti di finale Ad Adelaide. L’azzurro non ha ancora mai vinto due match di fila e ci proverà questa sera contro il potente statunitense.

Dal canto suo Shelton, ventiduenne di Gainesville (Florida, Stati Uniti), ha anch’egli usufruito del bye prima di superare all’esordio comodamente il giovane spagnolo Landaluse. In questo avvio di 2024 il mancino americano ha raccolto le semifinali ad Auckland e Dallas, i quarti ad Acapulco e gli ottavi ad Indian Wells, torneo nel quale è stato sconfitto in due parziali da Jannik Sinner.

La sfida tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton sarà il quinto match a partire dalle 16.00 sulla Butch Bucholz Arena al termine della sfida di WTA tra la rumena Sorana Cirstea e la statunitense Danielle Collins. Si giocherà presumibilmente nei pressi della mezzanotte italiana salvo irruzioni della pioggia. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!