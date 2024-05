MotoGP, Bagnaia domina le pre-qualifiche del Mugello davanti a Rins e Acosta. Tutti i big avanzano in Q2

Francesco Bagnaia chiude nel migliore dei modi il venerdì del Mugello e stampa il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia 2024, valido come settimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. 1’44″938 il fantastico crono messo a referto dal piemontese della Ducati Factory, che ha sfoderato un singolo time-attack eccezionale sfiorando il suo record del circuito toscano.

Pecco ha dimostrato un gran potenziale, rifilando dei distacchi davvero notevoli sul giro secco e confermandosi tra i favoriti principali per il prosieguo del fine settimana. Alle spalle del campione mondiale in carica si è inserito a sorpresa in seconda posizione la Yamaha dello spagnolo Alex Rins a 273 millesimi, subito davanti alla KTM del rookie Pedro Acosta che paga un gap di 388 millesimi.

Si qualifica brillantemente in Q2 anche l’Aprilia del portoghese Miguel Oliveira, 4° a 0.402, precedendo in graduatoria un quartetto di Ducati composto nell’ordine da Marc Marquez (5° a 0.407, evitando finalmente il Q1 dopo i precedenti negativi di Le Mans e Montmelò), Enea Bastianini (6° a 0.465), il leader del campionato Jorge Martin (7° a 0.467) e Alex Marquez (8° a 0.474).

Completano il quadro della top10 e dei qualificati direttamente in Q2 le Aprilia ufficiali degli iberici Maverick Viñales e Aleix Espargarò, mentre restano esclusi gli italiani Fabio Di Giannantonio (12° a 0.712), Marco Bezzecchi (14° a 0.791), Franco Morbidelli (15° a 0.821), la wild card Aprilia Lorenzo Savadori (22° a 1.802) e Luca Marini (24° a 2.124).

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP ITALIA MOTOGP 2024

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.938 18 20 357.6

2 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.211 22 23 0.273 0.273 358.8

3 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’45.326 17 18 0.388 0.115 362.4

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’45.340 20 22 0.402 0.014 358.8

5 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.345 22 24 0.407 0.005 357.6

6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.403 22 22 0.465 0.058 351.7

7 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’45.405 23 25 0.467 0.002 358.8

8 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.412 22 24 0.474 0.007 356.4

9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’45.424 18 23 0.486 0.012 355.2

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’45.461 16 18 0.523 0.037 358.8

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.480 19 21 0.542 0.019 360.0

12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’45.650 23 23 0.712 0.170 358.8

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.698 22 23 0.760 0.048 361.2

14 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’45.729 26 26 0.791 0.031 361.2

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’45.759 21 22 0.821 0.030 354.0

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’45.784 16 21 0.846 0.025 354.0

17 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.798 16 21 0.860 0.014 360.0

18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.078 17 19 1.140 0.280 366.1

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’46.079 21 22 1.141 0.001 358.8

20 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’46.514 21 23 1.576 0.435 360.0

21 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.584 17 21 1.646 0.070 358.8

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’46.740 15 21 1.802 0.156 351.7

23 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’46.874 19 21 1.936 0.134 358.8

24 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’47.062 22 22 2.124 0.188 357.6