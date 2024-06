LIVE Moto3, GP Olanda 2024 in DIRETTA: gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sarà una gara diversa rispetto alle altre, caratterizzata dalla partenza dalle retrovie dei due contendenti al titolo: David Alonso e Daniel Holgado.

In qualifica a spuntarla è stato infatti Angel Piqueras, autore della prima pole della carriera. Il pilota in forza alla Leopard Racing ha preceduto la Honda Team Asia di Taiyo Furusato, secondo davanti al competitivo Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna).

Grande occasione poi per Stefano Nepa (MTA Team), il quale partirà dalla seconda fila dopo aver raccolto la sesta posizione. In top 10 poi anche Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), il quale ha ottenuto la decima posizione. I già citati Alonso (CFMoto Aspar Team) e Holgado (Red Bull GasGas Tech3) saranno invece chiamati a rincorrere, cercando il blitz partendo dalla tredicesima e dalla quindicesima piazzola.

La gara della Moto3 scatterà come di consueto alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della corsa, sorpasso dopo sorpasso, staccata dopo staccata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera nel divertente tracciato di Assen. Buon divertimento!