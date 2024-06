LIVE Moto2, GP Olanda 2024 in DIRETTA: gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto”, ci attende una gara di estrema importanza per il prosieguo del campionato.

La gara della classe mediana prenderà il via come tradizione alle ore 12.15 ma che, come sappiamo già dalla giornata di venerdì, non vedrà nello schieramento di partenza Joe Roberts che si è infortunato nelle prove libere. Dalla pole position scatterà

Al comando della graduatoria generale troviamo Sergio Garcia (vincitore ad Austin e Le Mans) con 122 punti e 7 lunghezze di vantaggio proprio su Joe Roberts. A questo punto starà agli inseguitori rispondere. Terza posizione con 99 punti per Ai Ogura, quarta per Alonso Lopez con 79, quinta per Manuel Gonzalez con 66 mentre è solamente sesto con 63 Fermin Aldeguer davanti ad Aron Canet che prova la risalita.

La gara della Moto2 scatterà alle ore 12.15.