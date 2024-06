LIVE Italia-Spagna, Amichevole basket in DIRETTA: ultimo test prima del Preolimpico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match – I convocati di Pozzecco per il Preolimpico

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Benvenuti alla diretta Live di Italia-Spagna, test amichevole di basket! Si tratta dell’ultima partita degli Azzurri prima del Preolimpico di Porto Rico della settimana prossima, con l’Italia che cerca il pass per i Giochi di Parigi 2024.

I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco sono scesi in campo domenica sera a Trento contro la Georgia nell’ambito della Trentino Basket Cup, vincendo per 79-68 e dimostrando comunque una buona condizione nonostante i pochi allenamenti nelle gambe. Buona la prova di un Danilo Gallinari al rientro in Nazionale dopo due anni dall’ultimo infortunio – 13 punti per lui – e di Achille Polonara (12 punti), con Nicolò Melli che ha accarezzato la doppia doppia con 9 punti e 7 assist. Al termine del match il coach giuliano ha comunicato il taglio di Davide Casarin, definendo così i dodici che andranno all’assalto della qualificazione olimpica.

La Spagna campione d’Europa in carica di ‘Don’ Sergio Scariolo cerca anch’essa di volare a Parigi 2024, con gli iberici che ospiteranno in casa il torneo Preolimpico in quel di Valencia – Angola e Libano le avversarie del mini-girone, che incroceranno Finlandia, Polonia e Bahamas nell’altro. A guidare la compagine spagnola un veterano del calibro di Sergio Llull e i fratelli Hernangomez (Juancho fresco vincitore dell’Eurolega con il Panathinaikos Atene e ‘Willy’), in una sfida dal grande fascino continentale.

Inizio del match previsto al WiZink Center di Madrid (Spagna) – casa del Real – alle ore 19:00. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!