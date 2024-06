Italia-Spagna, amichevole basket 2024: programma, orario, tv, streaming

Secondo test amichevole in pochi giorni per l’Italbasket, che dopo quello di domenica sera a Trento contro la Georgia affronta domani martedì 25 giugno alle 20:00 la Spagna di Sergio Scariolo al WiZink Center di Madrid (Spagna) sulla strada verso il Preolimpico della settimana prossima.

Gli Azzurri hanno convinto nella prima uscita di quest’estate contro la Georgia a Trento (79-68), con 13 punti di Danilo Gallinari al ritorno in Nazionale dopo quasi due anni dall’ultima volta e 12 punti di Achille Polonara. Il CT Gianmarco Pozzecco ha sciolto le riserve con l’ultimo taglio di Davide Casarin che definisce i dodici giocatori che voleranno a Porto Rico per cercare il pass al Preolimpico.

Anche la Spagna cerca la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 – le Furie Rosse ospiteranno il Preolimpico a Valencia contro Libano ed Angola, mentre nell’altro mini-girone si incroceranno Bahamas, Polonia e Finlandia. Coach Sergio Scariolo ha convocato anche il veterano Sergio Llull, al pari dei fratelli Hernangomez (‘Willy’ e Juancho) decisivi nella vittoria ad EuroBasket 2022 – ruolo da Capo delegazione invece per Rudy Fernandez, che ha lasciato il basket giocato al termine di questa stagione con i Blancos che hanno vinto la Liga ACB fermandosi in finale in Eurolega di fronte al Panathinaikos Atene.

Palla a due che verrà alzata al WiZink Center di Madrid (Spagna) alle ore 19:00. Diretta TV prevista su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questa grande sfida amichevole dell’Italbasket contro i campioni d’Europa in carica!

CALENDARIO AMICHEVOLE BASKET 2024

Martedì 25 giugno

Ore 19:00 Spagna-Italia – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport