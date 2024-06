A che ora la finale di Nations League di volley femminile dell’Italia: avversaria, tv, streaming

Domani, domenica 23 giugno alle ore 15.30, la Nazionale italiana di volley femminile affronterà la Finale di Nations League 2024 contro la vincente della sfida tra il Brasile e il Giappone. Un risultato frutto del successo a Bangkok (Thailandia) contro la Polonia 3-0 (25-18, 25-17, 25-12) di oggi.

Una prestazione estremamente convincente per le ragazze allenate da Julio Velasco, che hanno imposto la propria superiorità fin dall’inizio. Al PalaHuamark, le nostre portacolori infilato la dodicesima vittoria stagionale battendo la forte compagine di Stefano Lavarini, cancellando la brutta sconfitta all’esordio (3-0) in VNL, poco più di un mese fa, ad Antalya.

Grazie a una Paola Egonu sempre più dominante, la squadra tricolore si è espressa ai massimi livelli in tutti i fondamentali: grande solidità in muro-difesa ed estremo pragmatismo in contrattacco. In attesa di sapere quale sarà l’avversaria, c’è la piena determinazione da parte delle azzurre di andare a caccia della seconda affermazione in questa competizione dopo quella di Ankara 2022.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale della Nations League 2024 di volley femminile con l’Italia in campo. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, per gli abbonati; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Bangkok sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 23 giugno

Ore 15.30 Italia vs Brasile/Giappone – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.