Basket, l’Italbasket affronta a Trento la Georgia in amichevole. Inizia la preparazione verso il PreOlimpico

L’Italbasket agli ordini del CT Gianmarco Pozzecco si trova attualmente in Trentino, dove sta svolgendo il ritiro in preparazione del torneo Preolimpico in programma dal 2 al 7 luglio a Porto Rico. Prima di volare dall’altra parte dell’Oceano Atlantico gli Azzurri sosterranno due test amichevoli per iniziare a mettere benzina nelle gambe: s’incomincia domenica sera alla “Il T Quotidiano Arena” di Trento contro la Georgia alle ore 19:00, mentre martedì 25 maggio la rappresentativa del Belpaese sfiderà la Spagna di Sergio Scariolo al WiZink Center di Madrid.

Il Commissario Tecnico sta pian piano costruendo il roster che proverà a staccare il pass per la rassegna a Cinque Cerchi di Parigi 2024, con l’Italia che affronterà nel ‘gironcino’ il Bahrain e poi i padroni di casa Porto Rico, con un possibile incrocio in finale contro la temibile Lituania. Pozzecco sta lavorando in quel di Folgaria (Trento) con un gruppo di diciotto giocatori, dove si sono aggregati pochi giorni fa quelli di Olimpia Milano e Virtus Bologna impegnati nella finale scudetto vinta dai meneghini. Torna ad indossare la maglia azzurra a distanza di due anni dall’ultima apparizione Danilo Gallinari, con il ‘Gallo’ che si infortunò proprio contro la Georgia nella partita di andata delle Qualificazioni ai Mondiali saltando prima l’EuroBasket e poi la stagione in NBA con i Boston Celtics e proverà a trascinare i compagni forte della sua esperienza vista anche l’assenza pesante di Simone Fontecchio. In cabina di regia Marco Spissu si alternerà con una delle sorprese positive dell’annata appena conclusa in Serie A ovvero Nico Mannion, che a Varese ha ritrovato la condizione migliore per rendere al meglio. Ranghi di capitano affidati ancora a Nicolò Melli, con Gigi Datome che ricoprirà il ruolo di Capo delegazione.

La Georgia invece non avrà impegni ufficiali quest’estate, con i georgiani che non hanno centrato l’accesso ad uno dei tornei Preolimpici che mettono in palio i posti rimanenti per Parigi 2024. Per la Nazionale georgiana quello contro l’Italia sarà quindi un test amichevole ma forse anche un’occasione per ‘vendicare’ la doppia sconfitta rimediata nei FIBA 2023 World Cup Qualifiers, quando venne battuta dagli Azzurri sia all’andata a Brescia che al ritorno a Tbilisi quando l’Italia si assicurò la partecipazione alla rassegna iridata. La stella è sicuramente Tornike Shengelia in forza alla Virtus Bologna – la dirigenza bianconera sta lavorando al rinnovo del contratto dell’ala georgiana, mentre mancherà l’altro giocatore simbolo della compagine georgiana ovvero Aleksandre Mamuelashvili che gioca in NBA ai San Antonio Spurs.