LIVE Italia-Francia, Nations League volley 2024 in DIRETTA: gli azzurri cercano il colpo con gli emergenti

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale della Nations League per la Nazionale italiana maschile che affronta a Lodz in Polonia la Francia oro olimpico di Tokyo. L’Italia ha chiuso la Fase Preliminare al terzo posto con 9 vittorie e 27 punti e affronterà nuovamente la Francia di Andrea Giani, una squadra incontrata 150 volte e battuta 79 ma che in questa edizione ha sconfitto 3-2 gli azzurri a Ottawa nel quinto incontro della fase eliminatoria.

Il tecnico Fefè De Giorgi ha scelto di confermare il gruppo che ha giocato a Lubiana, escludendo Falaschi e Cortesia. In totale, 24 atleti sono stati coinvolti in questa edizione della Volleyball Nations League su 30 nella lista iniziale, tutti parte del lungo lavoro di preparazione svolto a Cavalese. La squadra, dunque, è composta da tutte le seconde linee azzurre ma De Giorgi, parlando in questi giorni, ha voluto sottolineare l’importanza del concetto di “un unico grande gruppo azzurro” alla base del progetto. De Giorgi ha inoltre evidenziato che questo progetto non è un esperimento, ma parte di un percorso iniziato nel 2021, volto non solo ai risultati ma anche alla crescita e alle opportunità per i giovani atleti. Ha spiegato che all’inizio della VNL ha chiesto a molti giocatori, già impegnati dalla scorsa stagione, uno sforzo ulteriore per raggiungere la qualificazione, consentendo ora un meritato riposo e una buona preparazione fisica. Questo percorso include giocatori che potrebbero far parte della squadra olimpica, considerando le partite impegnative come un investimento per il futuro.

Partita sulla carta proibitiva per la giovane Italia che, con ogni probabilità, scenderà in campo con Riccardo Sbertoli in cabina di regia, Bovolenta opposto, Bottolo e Luca Porro in banda, Mosca e Sanguinetti al centro e Laurenzano nel ruolo di libero. una squadra che il rodaggio lo ha fatto a Lubiana la scorsa settimana e che proverà a sparigliare le carte e a togliere sicurezze alla Francia, magari rischiando qualcosa in più al servizio. Le Finals vedono tra le favorite la Polonia, che dispone di un roster di alta qualità e può gestire molti giocatori senza perdere in efficacia. Tuttavia, molte squadre possono ambire al podio. I Quarti di Finale rappresentano una fase cruciale: superare questo ostacolo significa giocarsi le medaglie.

Andrea Giani ha a disposizione una squadra di altissimo livello. In regia il titolare è Antoine Brizard, alzatore di Piacenza, mentre la riserva è Benjamin Toniutti, ex Ravenna e attualmente alzatore dello Jastrzebski Wegiel, con cui ha disputato, perdendola contro Trento, la finale di Champions League ed ha vinto il campionato polacco. L’opposto titolare è Jean Patry, anche lui vecchia conoscenza del campionato italiano e attualmente allo Jastrzebski Wegiel, affiancato da Théo Faure, prossimo opposto di Cisterna. In banda giocano Yacine Louati lo scorso anno al Rzeszow in Polonia ma nelle prossime due stagioni all’Allianz Milano, Timothée Carle, ex Vibo Valentia ed ex Berlino, il prossimo anno allo Jastrzebski Wegiel, Trévor Clevenot, ex Piacenza e Milano, lo scorso anno allo Zawiercie in Polonia e il prossimo allo Ziraat Bankkart in Turchia, Kevin Tillie, ex Ravenna, Modena e Cisterna, e ora in forza al Projkt Warszawa in Polonia ed Earvin Ngapeth, in Italia per tanti anni a Cuneo e a Modena e ora in forza all’Halkbank Ankara in Turchia.

I centrali sono Daryl Bultor del Saint-Jean d’Illac, Quentin Jouffroy, lo scorso anno al Le Plessis-Robinson e il prossimo in Polonia all’MKS Ślepsk Malow Suwałki, Joris Seddik del Montpellier, dove gioca anche Nicolas Le Goff, ex Latina. I liberi sono Jenia Grebennikov ora in Russia allo Zénith San Pietroburgo dopo gli anni italiani con la maglia di Civitanova, Modena e Trento e Benjamin Diez, in forza al Belchatow in Polonia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del quarto di finale della Nations League per la Nazionale italiana maschile che affronta a Lodz in Polonia la Francia oro olimpico di Tokyo, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.00!