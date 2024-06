LIVE Italia-Corea del Sud, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre per difendere il 3° posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, incontro della terza settimana di Nations League femminile 2024. Le ragazze di Julio Velasco tornano in campo a Fukuoka (Giappone) con l’intento di difendere e consolidare il terzo posto in classifica.

Dopo il netto successo contro il Canada (25-16, 25-15, 25-14) le azzurre affrontano la Corea del Sud. Le italiane partono nettamente con i favori del pronostico potendo contare su tutte le proprie stelle. Un’ulteriore vittoria permetterebbe all’Italia di blindare la qualificazione per la final eight, dopo aver strappato il pass per i prossimi Giochi Olimpici.

La Corea del Sud è reduce dalla convincente vittoria contro la Francia per 3-2. Grazie a questo successo, il secondo di questa competizione, le asiatiche hanno superato le transalpine salendo al terzultimo posto in classifica. Nonostante ciò le coreane non dovrebbero rappresentare uno spauracchio per l’Italia, che potrebbe permettersi anche di fare turnover in vista dei prossimi incontri.

La sfida tra Italia e Corea del Sud inizierà alle 12.30 a Fukuoka. Non è prevista copertura televisiva dell’incontro, che sarà visibile su DAZN e VBTV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, partita della Nations League di volley 2024, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!