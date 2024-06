LIVE Giro di Svizzera 2024, tappa di oggi in DIRETTA: terzo arrivo in salita consecutivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Giro di Svizzera 2024. Continua la durissima settimana sulle strade elvetiche per i corridori, che oggi si apprestano ad affrontare il terzo consecutivo arrivo in salita. Sarà ancora grande battaglia tra i big, con la UAE Team Emirates che vuole continuare il suo monopolio.

Saranno 151 i chilometri dalla partenza di Locarno all’arrivo di Blatten. I primi quaranta saranno di pianura, ma saranno gli unici di tutto il giorno. Si inizia poi a salire in maniera docile, fino ad arrivare all’attacco del primo GPM di giornata: il Nufenenpass; sono oltre venti chilometri fino a raggiungere un’altitudine di 2500 metri. La pendenza media è del 6%, ma ci sono diversi tratti in doppia cifra. Scollinamento ai -50 km, dove inizierà una lunghissima discesa che porterà ai piedi dell’ascesa finale. Si arriverà al traguardo dopo poco meno di sei chilometri all’8.7% di pendenza media.

La legge della UAE Emirates colpisce anche sulle strade svizzere, per quello che sembra un riscaldamento dei gregari di Tadej Pogacar al Tour de France. Ieri ha vinto Adam Yates dopo un lavoro straordinario di tutta la squadra emiratina, con Joao Almeida favoloso secondo. Il britannico ha sfruttato il traino del portoghese, è partito a tre chilometri dalla fine e poi ha staccato Mas ai meno novecento metri. Il lusitano prima si è staccato, poi è ritornato sotto saltando tutti gli altri. Alle loro spalle sono stati tre gli uomini a resistere di più: Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech) e appunto Enric Mas (Movistar Team). Yates è in maglia gialla, e oggi vuole mettere il sigillo alla classifica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta tappa del Giro di Svizzera 2024. Sono 151 i chilometri dalla partenza di Locarno all’arrivo esigente in salita a Blatten, con gli scalatori per la terza giornata consecutiva sono chiamati all’opera. Partenza ufficiale che è prevista per le 12.07, buon divertimento e buon ciclismo a tutti!