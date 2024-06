Giro di Svizzera 2024, tappa di oggi (15 giugno): orari, percorso, altimetria, tv. Atto terzo della sfida tra Almeida e Yates

Dopo una mini-tappa da poco più di quaranta chilometri altra giornata breve in arrivo per il Giro di Svizzera 2024. Una settimana che però non lascia respiro, con l’ennesimo arrivo in salita prima di affrontare la cronoscalata conclusiva. La lotta per il successo è tutta interna alla UAE Team Emirates, con Adam Yates in giallo insidiato dal portoghese Joao Almeida.

PERCORSO

Saranno solo 118 i chilometri da percorrere oggi, ma saranno terribili. Partenza e arrivo della sesta tappa sono a Villars-sur-Ollon, località a 4 km dalla vetta del Col de la Croix, la salita grande protagonista di oggi. Si parte e si arriva subito in cima alla mitica ascesa con 4 km all’8,7%, poi ci saranno 40 km di strada favorevole. Si riprende la via per la cima del GPM, solo che questa volta per arrivare allo scollinamento avremo 17,1 km al 7,1%. Lunga discesa e si attaccherà la salita finale: 8,6 km all’8% che saranno deleteri nelle gambe dei corridori.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Non ci può spostare dalla coppia esplosiva della UAE Team Emirates. Fino ad ora il britannico Adam Yates e il portoghese Joao Almedia sono sull’uno pari, e oggi ci sarà la bella. A parte gli scherzi, loro due sembrano avere un’altra cilindrata rispetto al resto della concorrenza, con il lusitano che deve recuperare poco meno di 30″ al compagno di squadra in classifica generale. Gli altri nomi sono sempre gli stessi: molto bene ieri il danese Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), così come i due alfieri della Ineos Grenadiers Egan Bernal e Tom Pidcock. Difficile che vada all’arrivo la fuga, ma in caso occhio a chi è più indietro in classifica e vuole recuperare qualcosa.

PROGRAMMA SESTA TAPPA GIRO DI SVIZZERA 2024

Sabato 15 giugno

Villars-sur-Ollon – Villars-sur-Ollon (118km)

Partenza ore 14.23

Arrivo: 17.16/17.58

GIRO DI SVIZZERA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 15.00

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus (dalle 15.00)

Diretta testuale: OA Sport dalle 14.20